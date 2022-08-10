Бастрыкин провел личный прием тяжелобольных граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи.

На приеме Бастрыкин выслушал заявителей из Волгоградской и Ульяновской областей, а также Республики Татарстан. Обратившиеся являются родителями детей с сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым), которые не в полной мере получают положенные по закону медицинские препараты.

По мнению заявителей, должностными лицами комитета здравоохранения Волгоградской области допускается систематическое нарушение прав детей-инвалидов. Необходимые лекарства и медицинские изделия предоставляются не в полном объеме, даже несмотря на наличие у ряда граждан решения суда.

Глава ведомства обратил внимание подчиненных, что проблемы в данной сфере требуют пристального внимания и срочного разрешения. Председатель СК России подчеркнул, что руководству следственного управления следует осуществлять тщательный мониторинг сети Интернет и обращений на предмет выявления фактов нарушения прав граждан и совершения ответственными лицами должностных преступлений, а также возможных хищений.

Бастрыкин поручил представить план расследования указанного уголовного дела, выполнение которого будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев, руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений.