Минобороны: Зеленский направил в Харьков карательный отряд СБУ

Преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сделал тревожное заявление: «В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных Сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в «коллаборационизме»».

«Любопытно, что поводом для задержаний жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых», - пояснил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В случае таких облав лучше временно перестать пользоваться мобильной связью, использовать кнопочные телефоны, а при удалении данных не забывать очищать корзину.

«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов. Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», - заявил представитель Минобороны России.

Также в Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Северске во дворах жилых домов (ул. Ямская) боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась».

- «В Пивничном в многоквартирных жилых домах (ул. Солнечная и ул. Калужская) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов. Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

В военном ведомстве отметили, что подобные преступные действия украинских властей «демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка.

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 544 188 автомобилей, в том числе за сутки – 4 843».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено более 55,3 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 53 487,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 429 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи».