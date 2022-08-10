По данным Росстата, цены на еду в июле опустились на 1,7%. А стоимость фруктов и овощей так и вообще рухнула на 11,5% Фото: Артем КИЛЬКИН

Если по какой-то причине вам вдруг начало казаться, что в нашей экономике не все прекрасно, то есть отличное средство поднять настроение - официальная статистика!

Согласно данным, которые в среду вечером обнародовал Росстат, цены в России снижаются уже второй месяц подряд. По итогам июля товары и услуги в стране подешевели на 0,39%. А в июне, напомним, цены снизились на 0,35%.

По данным Росстата, цены на еду в июле опустились на 1,7%. А стоимость фруктов и овощей так и вообще рухнула на 11,5%. Рекордсменом по падению цен стала капуста – минус 33% за месяц. Картошка и свекла подешевели на 27% (подробнее см. «Только цифры»)

Непродовольственные товары тоже подешевели, хотя не так сильно: в среднем на 0,44%. А вот услуги подорожали на 1,41%. Если смотреть за год, то по данным на 8 августа инфляция достигла 15%.

Есть три главные причины снижения цен.

1. Зреет урожай

На прилавки потоком хлынули отечественные фрукты и овощи, причем уже не только из южных регионов.

2. Низкий спрос

Российские торговые сети уже открыто говорят о том, что россияне «переходят к бережливому потреблению». Иными словами, мы с вами стали больше экономить. А когда спрос на товары и услуги снижается, продавцам нет смысла повышать цены – а то вообще ничего не купят.

3. Крепкий рубль

Если весной курс нашей валюты падал и заграничные товары дорожали, то теперь цены на импорт не растут или даже снижаются в переводе на рубли. В результате заметно дешевеет техника, которая у нас в основном импортная. Так, моноблоки за месяц стали дешевле на 4,5%, миксеры и блендеры – на 4,8%, холодильники – на 6,3%.

Что будет дальше, предугадать несложно. Если в ближайшее время не случится каких-то серьезных катаклизмов – например, не рухнет курс рубля – то цены могут продолжить снижение и в августе, и в сентябре. Главным образом благодаря урожаю. А с октября цены, как обычно, должны пойти вверх.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 подешевевших товаров…

Капуста - 33,2%

Картофель - 27,6%

Свекла - 27,1%

Виноград –15,7%,

Бананы – 14,2%,

Помидоры – 14,0%

Морковь – 13,3%

Груши – 11,0%

Апельсины – 8,9%

Чеснок – 8,5%

…И ТОП-10 подорожавших

Коммунальные услуги + 4,5%

Проезд в пассажирском транспорте + 3,2%

Спички + 2,3%

Учебники + 2,2%

Жевательная резинка + 2%

Путевка в санаторий + 2%

Детские брюки + 1,9%

Туалетное мыло + 1,9%

Нитки + 1,8%

Дезодоранты + 1,7%

Уголь + 1,7%

*По данным Росстата за июль.