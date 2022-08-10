По данным Росстата, цены на еду в июле опустились на 1,7%. А стоимость фруктов и овощей так и вообще рухнула на 11,5%
Фото: Артем КИЛЬКИН
Если по какой-то причине вам вдруг начало казаться, что в нашей экономике не все прекрасно, то есть отличное средство поднять настроение - официальная статистика!
Согласно данным, которые в среду вечером обнародовал Росстат, цены в России снижаются уже второй месяц подряд. По итогам июля товары и услуги в стране подешевели на 0,39%. А в июне, напомним, цены снизились на 0,35%.
По данным Росстата, цены на еду в июле опустились на 1,7%. А стоимость фруктов и овощей так и вообще рухнула на 11,5%. Рекордсменом по падению цен стала капуста – минус 33% за месяц. Картошка и свекла подешевели на 27% (подробнее см. «Только цифры»)
Непродовольственные товары тоже подешевели, хотя не так сильно: в среднем на 0,44%. А вот услуги подорожали на 1,41%. Если смотреть за год, то по данным на 8 августа инфляция достигла 15%.
Есть три главные причины снижения цен.
1. Зреет урожай
На прилавки потоком хлынули отечественные фрукты и овощи, причем уже не только из южных регионов.
2. Низкий спрос
Российские торговые сети уже открыто говорят о том, что россияне «переходят к бережливому потреблению». Иными словами, мы с вами стали больше экономить. А когда спрос на товары и услуги снижается, продавцам нет смысла повышать цены – а то вообще ничего не купят.
3. Крепкий рубль
Если весной курс нашей валюты падал и заграничные товары дорожали, то теперь цены на импорт не растут или даже снижаются в переводе на рубли. В результате заметно дешевеет техника, которая у нас в основном импортная. Так, моноблоки за месяц стали дешевле на 4,5%, миксеры и блендеры – на 4,8%, холодильники – на 6,3%.
Что будет дальше, предугадать несложно. Если в ближайшее время не случится каких-то серьезных катаклизмов – например, не рухнет курс рубля – то цены могут продолжить снижение и в августе, и в сентябре. Главным образом благодаря урожаю. А с октября цены, как обычно, должны пойти вверх.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ТОП-10 подешевевших товаров…
Капуста - 33,2%
Картофель - 27,6%
Свекла - 27,1%
Виноград –15,7%,
Бананы – 14,2%,
Помидоры – 14,0%
Морковь – 13,3%
Груши – 11,0%
Апельсины – 8,9%
Чеснок – 8,5%
…И ТОП-10 подорожавших
Коммунальные услуги + 4,5%
Проезд в пассажирском транспорте + 3,2%
Спички + 2,3%
Учебники + 2,2%
Жевательная резинка + 2%
Путевка в санаторий + 2%
Детские брюки + 1,9%
Туалетное мыло + 1,9%
Нитки + 1,8%
Дезодоранты + 1,7%
Уголь + 1,7%
*По данным Росстата за июль.