Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 августа 2022 года: Зачем министр ФРГ напилась с Кличко, Совбез ООН рассмотрит атомный террор Киева, на Бали ждут Путина и Зеленского

Cанкции — санкциями, а нефти хочется всегда. Фото: REUTERS

В Мелитополе пытались подорвать поток гуманитарки

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе в ночь на 10 августа произошел взрыв. По данным чиновника, в здании выбило стекла. Пострадавших, как впрочем и существенных разрушений, не отмечено. Сработало, похоже, самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Цель - запугивание населения, срыв оказания помощи людям. Двумя днями ранее сообщалось, что российская система ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю двумя ракетами. А гуманитарка будет идти и дальше — наших людей не запугать.

Что творится с нефтью из-за украинского кризиса

Цены на нефть с утра 10 августа в мире снижались. Многие почуяли перспективы восстановления поставок черного золота в Старый Свет по южной ветке нефтепровода «Дружба». Ранее компания «Укртранснафта» рассказала, а «Транснефть» подтвердила остановку прокачки нефти Киевом в Венгрию, Чехию и Словакию — именно по южной ветке «Дружбы». Причина проста: российская сторона не может провести платеж за транзит — из-за санкций Евросоюза. Но Москва ищет альтернативы для оплаты транзита. Очень заинтересованы в этом чешские и венгерские операторы. Так что санкции — санкциями, а нефти хочется всегда.

Глава немецкого МИДа извиняется из-за съемки с Кличко

Нэнси Фезер, глава МИДа ФРГ, извинилась за скандальные фото с киевским мэром Виталием Кличко. Издание Die Welt обнаружило Фезер вместе Кличко, да еще с министром труда и социальной политики Германии Хубертусом Хайлем, на балконе дома в центре украинской столицы. Но они там не плевали на головы наивных киевлян, а брызгались шампанским ( не крымским ли?). Глава МИДа неумело оправдывалась: «Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко. В итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны». Ей бы еще добавить — которая гонит эшелонами оружие в страну, чья армия убивает мирных людей на востоке.

Зеленский снова бредит Крымом

Шестой президент незалежной в ходе очередного видеообращения в который раз сообщил о планах вернуть под контроль Крым. Это заявление совпало по времени с происшествием в Сакском районе на аэродроме, где взорвались авиационные боеприпасы. Зеленский решил напомнить, что, по его мнению, военный конфликт начался с Крыма - и там же должен закончиться. Он заявил: «Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест». И, конечно, продекламировал, что Киев никогда не откажется от Крыма. Да, в этом случае все-таки нужны санитары покрепче.

В Херсоне продолжают отлавливать провокаторов

Группу пособников украинских спецслужб задержали под Херсоном. Они передавали СБУ сведения о дислокации российских частей. Вот что сообщает пресс-служба регионального МВД : «Задержали четырех жителей Херсонской области. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники». Один якобы «ездил на рыбалку» на велосипеде, и заодно посещал места дислокации военнослужащих российской армии. А затем передавал сведения и координаты украинским спецслужбам. У задержанных обнаружены тайники с оружием. Изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три АКМ и патроны, два гранатомета «Комар» польского производства. А вот более разумные херсонцы стоят в очереди за российскими паспортами.

Крым взрывы не пошатнули

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что на полуострове продолжится курортный сезон, несмотря на вторничное ЧП на аэродроме Саки. В заявлении сказано: «Курортный сезон на территории Крыма продолжается. Все отели и пляжи республики в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная. В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают спецслужбы», — указано в сообщении. Подчеркивается, что пляжная инфраструктура пляжей Новофедоровки не пострадала, а местные кафе и прокаты продолжают работу.

Ситуацию вокруг АЭС обсудят на Совбезе ООН

Дмитрий Полянский, 1-й заместитель постпреда России при ООН подтвердил, что наша страна запросила на 11 августа проведение заседания Совбеза ООН - в связи с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС. Полянский написал в соцсетях: «Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по Совбезу». Он подчеркнул, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности». Российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика. В Киеве кому-то стало плохо. И лучше вряд ли станет.

Интересы Украины в России готова представлять Швейцария

Пьер Ален Эльчингер, официальный представитель швейцарского МИД, заявил, что его страна готова представлять по просьбе незалежной ее дипломатические интересы в Москва. Если та, конечно, даст на подобное согласие. Эльчингер сообщил: «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам». Что за услуги? Например, «роль принимающей стороны для переговоров и встреч», поддержка и экспертный вклад в «возможные переговоры». Киев обратился в страну лучших сыров и часов с соответствующей просьбой, в Альпах подумали — и согласились. Явно предчувствуют гешефт.

В Индонезии тоже хотят встречи Путина с Зеленским

Хосе Таварес, посол Индонезии в России заявил, что Джакарта заинтересована в организации встречи между лидерами России и Украины на своей земле. Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки», который запланирован на 15-16 ноября этого года. Его проведут на курортном острове Бали. Дипломат отметил, что приглашения лидерам двух стран уже переданы президентом Индонезии Джоко Видодо. Таварес заявил: «Если они примут участие в саммите «двадцатки» , то для организации встречи будет возможность. Индонезия более чем готова содействовать такой встрече». Но есть подозрение, что одна из сторон не созрела для предметного разговора. Из Турции вон тоже предлагали рандеву, да толку то....

Идут сухогрузы — привет Одессе?

В Киеве радостно отрапортовали о прибытии второго иностранного судна в черноморский порт сначала СВО - сухогруз зашел в порт Одесской области для загрузки зерном. О чем с ликованием заявили в министерстве инфраструктуры незалежной. Речь идет о порте «Черноморск» . А первый за 5 с половиной месяцев зарубежный сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморска 6 августа. То есть все-таки всплыло, что все мины по фарватеру раньше были ваши, хлопцы - но так припекло, что пришлось снять?