Военная спецоперация на Украине 11 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года.

В июне 2022 года стартовал социальный проект «Герои России», рассказывающий о защитниках Донбасса и их подвигах. За пару месяцев более чем в 200 российских городах появились билборды с фотографиями героев, их именами и званием, а также с QR-кодами, отсканировав которые, можно попасть на персональную страничку героя.

В Народной милиции ДНР сообщили, что сейчас около 90 ракет "Ураган", снаряженных запрещенными противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении ВСУ.

Военнослужащие Народной милиции ДНР при поддержке российской армии и сил ЛНР освободили около половины территории Донецкой народной республики. На территории, освобожденной ВС РФ и Народной милицией ДНР, проживает больше половины всего населения республики.