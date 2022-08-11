Округлившаяся Алсу в лосинах показала фигуру

Алсу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алсу своеобразно ответила на волну обсуждений о том, что она может находиться в интересном положении. Поводом к слухам стала округлившаяся фигура многодетной мамы.

Певица Алсу не так давно призналась, что предпочитает одежду свободного кроя. Мол, в таких нарядах исполнительница чувствует себя комфортно. Однако откровение мамы троих детей тут же породило волну слухов о том, что прекрасная жена миллиардера Яна Абрамова может оказаться беременной.

В итоге некоторое время назад вокалистка продемонстрировала в соцсети фотографии в обтягивающем наряде. Знаменитость предстала в белоснежной майке и лосинах.

Многодетная мама поставила точку в спорах о ее беременности Фото: СОЦСЕТИ

А чуть ранее Алсу написала, что свободная одежда просто комфортна и никакого двойного смысла тут нет. Она смущенно призналась, что просто немного поправилась из-за хорошего аппетита. "Уже даже свободное, удобное платье нельзя надеть, чтобы в чем-то не заподозрили", - удивилась артистка.

Напомним, вместе с мужем Алсу воспитывает троих детей: 15-летнюю Сафину, 14-летнюю Микеллу и шестилетнего Рафаэля. Дочери певицы унаследовали ее любовь к музыке. Что касается сына, то мальчика звезда пока не показывает. Знаменитая мама говорит, что он еще слишком мал для публичных представлений.