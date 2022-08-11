Молодой муж Леры Кудрявцевой не появился на семейном празднике

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева отметила день рождения своей дочки Маши. Телеведущая готовилась к празднику несколько дней. Юная именинница осталась очень довольна. Вот только папа крошки Игорь Макаров на семейном торжестве не появился.

Отсутствие мужа Леры Кудрявцевой на дне рождении дочки Маши лишь подогрело слухи о том, что блондинка находится на грани развода с молодым мужем Игорем Макаровым. Месяц назад телеведущая улетела в Болгарию без супруга. Она отдыхает в компании дочки, сестры и мамы.

51-летняя Лера постаралась устроить Маше сказочный праздник. Она надувала шары и упаковывала имениннице целую гору подарков. Все это великолепие ждало своего часа. Также телеведущая вручила девочке шикарный торт.

Она никак не прокомментировала отсутствие Макарова рядом с дочкой в важный день. Зато ранее скандальный блогер Лена Миро затронула тему возможных проблем в браке Кудрявцевой. Она написала о том, что ведущая тащит на себе все проблемы, пока ее муж никак не может найти работу. По мнению Миро, из-за постоянного стресса и переутомления блондинка регулярно жалуется на самочувствие.

Звезда, к слову, признавалась, что, разменяв шестой десяток, она буквально не вылезает из больниц и санаториев. "Думаю, на сколько меня еще хватит? Вывозить все... Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все! Крушить и рушить все на своем пути - это я могу", - говорила блондинка.