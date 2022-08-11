Регина Тодоренко, родившая на глазах трехлетнего сына, показала, как это было

Регина Тодоренко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июле Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями: у них родился второй сын. Мальчика назвали Мирослав. Ведущая предпочла домашние роды и рожала дома в воде. Регина весьма подробно рассказала в соцсетях о том, как ее сын появился на свет, и поделилась довольно интимными подробностями, чем шокировала публику. Однако и сейчас, спустя месяц после родов, молодая мама продолжает раскрывать детали процесса.

Регина рожала в ванне, ей помогала доула. Рядом с ней был не только муж, но и сын Миша, которому в этом году исполнится четыре года. Телеведущая призналась: она всегда хотела, чтобы ее новорожденного ребенка встретили все члены ее семьи. Поэтому она заранее подготовила трехлетнего Мишу к тому, что он будет наблюдать за родами мамы. Регина представила все в виде игры, предложив мальчику присоединиться к ней.

- Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, - рассказывала Регина в Telegram.

Однако решение телеведущей сочли правильным далеко не все. Многие уверены, что Регине не стоило рожать при малолетнем сыне. Критики предполагают, что в будущем сыну телеведущей понадобится помощь психолога. Однако Регина не видит в этом ничего плохого. И продолжает делиться подробностями.

Телеведущая выложила на своей странице новый снимок, запечатлевший ее во время схваток. На фото Регина лежит в ванне, рядом с ней стоит доула. Сбоку сидит Влад Топалов, а вокруг бегает маленький Миша.

Телеведущая поделилась снимком своих родов в присутствии мужа и сына. Фото: соцсети.

- Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку, - написала Регина.

По случаю первого месяца жизни своего сына Влад Топалов решил устроить жене и малышу красивый праздник. Топалов задарил жену цветами, а также украсил дом шарами.

- Месяц пролетел незаметно. За этот месяц в нашей семье стало в два раза больше любви и в два раза больше детских криков, оров, игрушек и бессонных ночей, но мы счастливы. Благодарю тебя, моя любовь, Влад, за заботу и всю эту сказочную цветочную красоту, - поблагодарила телеведущая.