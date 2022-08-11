Герои спецоперации «Z»: младший сержант Мартыненко пришел в милицию ЛНР по стопам деда и дяди

Младший сержант Мартыненко пришел в милицию ЛНР по стопам деда и дяди Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец советовал: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

Гвардии подполковник Михаил Задворный

ЧЕТВЕРО СУТОК ПО ТЫЛАМ ПРОТИВНИКА

Гвардии подполковник Михаил Задворный

«Группа российских военнослужащих под командованием гвардии подполковника Михаила Задворного работала на подвоз «Уралом» боеприпасов для российских подразделений, находящихся на передовой. Направляясь в район ведения активных боевых действий, группа продвигалась скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела. В результате очередной вражеской атаки, автомобиль, в котором находились российские военные, получил критические повреждения, потерял ход и загорелся.

Находясь под минометным обстрелом, Михаил, мгновенно сориентировавшись в ситуации, несмотря на полученные ранения, вытащил из машины военнослужащих, получивших тяжелые повреждения, и эвакуировал их на безопасное расстояние от автомобиля, который, спустя некоторое время взорвался.

С целью сохранения жизни подчиненных Михаил принял решение выдвигаться в район расположения российских войск. Ночью, сориентировавшись на местности, группа в пешем порядке скрытно выдвинулась в сторону дислокации российских подразделений. Продвигаясь по местности, военнослужащие обнаружили группу украинских националистов. В ходе скоротечного боя группой под руководством Михаила Задворного, боевики были полностью ликвидированы. Спустя четверо суток, Михаил вывел группу в район расположения наших войск. При этом военнослужащие доставили в пункт дислокации, изъятые у националистов гранатомет, приборы ночного видения».

Подполковник Алмаз Хазиев

ВЫНУДИЛ ПОКИНУТЬ ВРАГА УКРЕПРАЙОН

Подполковник Алмаз Хазиев

«В ходе наступления на одном из стратегических направлений начальник штаба артиллерийской бригады подполковник Алмаз Хазиев лично руководил артиллерийской бригадой и обеспечивал артиллерийскую поддержку российских подразделений. В течение нескольких дней, ведя ожесточенные бои с украинскими националистами, в условиях ответного артиллерийского и минометного огня бригадой Алмаза Хазиева было подавлено 2 артиллерийские батареи, уничтожено 3 буксируемых артиллерийских орудия западного производства, до 4 единиц автомобильной техники и более 90 человек живой силы противника.

Благодаря мужеству, героизму подполковника Хазиева, а также выучке и профессионализму его подчиненных, противник, понесший значительные потери, был вынужден покинуть занимаемые позиции и оставить стратегически важный населенный пункт».

Младший сержант Максим Мартыненко

СЛУЖИТЬ ПО СЛЕДАМ ДЕДА И ДЯДИ

Младший сержант Максим Мартыненко

«Командир основного орудия гаубичного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Максим Мартыненко еще в школе мечтал стать профессиональным военным. Поэтому вопрос «Кем быть?» перед ним никогда не стоял. В 18 лет, едва закончив школу, он добровольцем пришел служить в Народную милицию Луганской Народной Республики и уже более трех лет честно несет службу по защите ЛНР. Вместе с Максимом родной Донбасс, но в других подразделениях, защищают его дед и дядя.

Сейчас младший сержант Мартыненко уже командует расчетом гаубицы «Мста-Б», который считается одним из лучших в дивизионе. За время специальной военной операции артиллеристы получили большой практический опыт в ведении контрбатарейной борьбы. На их счету более десяти единиц уничтоженной техники, разрушенные укрепрайоны, подавленные долговременные огневые точки ВСУ.

Максим Мартыненко уверен, что у врага нет шансов на успех, потому что он и его подчиненные воюют за правое дело. В дальнейшем, когда Донбасс будет свободным, он планирует продолжить профессиональную военную карьеру».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В среду Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

«Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для Армии, для Вооруженных Сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», - сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу вручил героям высокие награды и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

После награждения офицеры рассказали за что были награждены. Подполковник Сергей Бойко рассказал, как его подразделение получило приказ и закрепилось на стратегически важной высоте и долго под огнем артиллерии отбивала атаки противника, который имел пятикратное превосходство в живой силе и технике.

- Это не только моя награда, а всего моего подразделения. Личный состав проявил себя мужественно, не думал о страхе, а том, чтобы другие подразделения выполнили свою задачу, - подчеркнул Герой России Сергей Бойко.

Герой России полковник Леонид Рыжов отметил боевую работу своих воинов, что «самоотверженно выполняют свои обязанности».

- Переполняет чувства гордости, радости и благодарности, что действия и поступки моего экипажа были оценены так высоко, - заявил Герой России Вячеслав Кабицкий.

- Ощущаю чувство гордости за общую работу моего боевого коллектива. Мой отец тоже был вертолетчиком и за подвиги в Афганистане неоднократно представлялся к боевым наградам. Горжусь, что являются продолжателем семейной династии и удостоен столь высокой медали, - сказал Герой России подполковник Сергей Каспрук.