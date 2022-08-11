Сияющая от счастья вдова Грачевского высказалась о новом романе

Екатерина Белоцерковская пришла на премьеру семейной комедии «Легенды «Орленка». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном киноцентре «Октябрь» прошла премьера семейной комедии «Легенды «Орленка», собравшая немало знаменитостей. Среди звездных зрителей в зале заметили вдову Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую. После смерти мужа, скончавшегося от коронавируса полтора года назад, Екатерина вела затворнический образ жизни и почти не появлялась на публике. Женщина признавалась, что все еще остро чувствует боль утраты. Все свое время она посвятила воспитанию маленького сына Филиппа. И вот теперь вдова создателя «Ералаша» после долгого перерыва вновь начала выходить в свет.

Белоцерковская рассказала журналистам, что пока сидит в декрете, но скоро планирует выйти на работу. Какой будет ее новая профессия, она не говорит, и только замечает, что работа будет обязательно творческой.

- Я только сейчас начинаю вдыхать жизнь, - призналась молодая мама.

Для показа Екатерина выбрала скромный черный брючный костюм, который она скомбинировала со строгой белой блузкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для показа 37-летняя Екатерина выбрала скромный черный брючный костюм, который она скомбинировала со строгой белой блузкой. Позируя на красной дорожке, Белоцерковская привлекла внимание фотографов ослепительной улыбкой. Многим показалось, что вдова Грачевского буквально сияет от счастья. Неудивительно, что в Сети тут же поползли слухи о ее новом романе. Мол, Екатерина наконец-то перестала хоронить себя и решила начать жизнь с чистого листа. Что совершенно естественно для такой молодой женщины.

Однако Екатерина поспешила развеять все домыслы. На своей странице в соцсети она посвятила пост Борису Грачевскому, отметив, что по-прежнему любит его и остро переживает его уход. Белоцерковская напомнила, что остается верной покойному мужу и обязательству, которое взяла на себя после его похорон - никогда больше не выходить замуж.

- Друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек ни искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла. Пусть поздно, пусть так мало — всего 7 лет, но это были самые счастливые годы, и у нас есть лучшее продолжение — Филипп! А ради него я восстану из мертвых! - написала Белоцерковская.

Позируя на красной дорожке, Белоцерковская привлекла внимание фотографов ослепительной улыбкой. Многим показалось, что вдова Грачевского буквально сияет от счастья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год. Создатель «Ералаша» умер от коронавируса 14 января 2021 года. Последние дни Грачевский провел в медицинской коме, в которую его ввели врачи. Казалось, его состояние стабилизировалось, но потом ему снова стало хуже – измученный болезнью организм не выдержал.

У Грачевского осталось двое малолетних детей. Младшему сыну Филиппу, которого родила Екатерина Белоцерковская, сейчас два года. Младшей дочери Василисе 9 лет. Вася, как ее называют близкие, появилась на свет во втором браке режиссера с моделью Анной Грачевской. Супруги расстались в 2014 году, но сохранили дружеские отношения ради дочери. Грачевский обожал Василису, которая родилась его копией.

Напомним, Борис Грачевский был женат три раза. С первой женой Галиной худрук "Ералаша" прожил почти 35 лет. В этом браке у него родилось двое детей: старшему сыну режиссера Максиму 49 лет, старшей дочери Ксении - 42 года.