США продолжат выдавать визы россиянам и обсудят проблему невозвратных консульских сборов

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Зам. госсекретаря США по консульским делам Джули Стафф приняла участие в брифинге для представителей иностранных медиа, аккредитованных в США.

Она заявила, что в Вашингтоне не рассматривали и не рассматривают ограничение выдачи въездных американских виз для граждан России.

Таким образом американцы не будут реагировать на призыв украинского президента Зеленского ограничить въезд россиян в страны Запада.

Стафф напомнила, что российские граждане могут обратиться в любое американское посольство за пределами РФ, чтобы подать заявление на получение визы.

Напомним, что Америка перестала вести прием документов от заявителей в своем посольстве в Москве, а консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке закрыты.

Отвечая на вопрос «КП», чиновница пообещала донести до своего руководство проблему, ранее поднятую «Комсомольской правдой». Консульский сбор, взимаемый при подаче заявления на американскую визу, составляет от $160 и является не только невозвратным, но и может быть использован только в конкретной дипмиссии, без права его перевода в другое американское посольство.

Таким образом десятки тысяч россиян, оплатившие консульский сбор за рассмотрение своих визовых заявлений в Москве, с началом пандемии получили уведомления о том, что их интервью на визу в посольстве США отложено. А затем, после отказа американской стороны от предоставления консульских услуг в российской столице и вовсе лишились возможности получить обратно уплаченные деньги или использовать их в других местах.

Стафф пообещала, что обсудит со своим руководством сложившуюся ситуацию.