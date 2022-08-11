Политолог считает, что Запад может пойти на ограничение выдачи виз россиянам

Политолог, журналист Георгий Бовт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И в России, и на Западе продолжают обсуждать призыв украинского президента запретить российским гражданам путешествовать по странам Европы. Зеленский призывал прекратить выдачу гражданам РФ шенгенских виз.

Политолог, журналист Георгий Бовт в эфире радио «КП» допустил, что такой запрет может быть введен, но с некоторыми ограничениями:

- Это вероятный вариант. Решение смогут оформить, например, таким образом, чтобы не аннулировать уже действующие визы, или исключить из него тех, кто уже на Западе находится, а тем, кто будет пытаться продлить визы, предложат подать на политическое убежище.

Возможно также, что запрет не будет 100-процентным, а распространится лишь на туристические визы. Какие-то гуманитарные соображения (воссоединение семей, посещение родственников) смогут оставить. А вот запрет на выдачу визы только на основании бронирования отелей и перелетов – на мой взгляд, вполне вероятен.

Вообще не стоит преувеличивать турпоток из России в западном направлении – его объемы сильно снизила пандемия коронавируса, плюс он может быть заменен другим. Некоторые наши телеканалы радостно рапортовали о том, что, например, Греция «загибается без российских туристов». На самом же деле в этой стране сейчас туристический бум, бьющий рекорды допандемийных лет: в Грецию поехали немцы, англичане.

С конца февраля наши отношения с Европой не строятся на логике рассуждений по типу «кто больше потеряет?». Обе стороны ведут себя достаточно ожесточенно и идут на сознательные потери. У российских туристов сейчас нет международных банковских карт, в Россию запрещен ввоз наличных долларов и евро. Т.е. рынок международного туризма стал небольшим. Наших туристов, которые едут на Запад, сейчас очень мало.