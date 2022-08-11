При покупке дома американке бесплатно достались 86 похожих строений

Позже выяснилось, что для того, чтобы официально сменить владельца недвижимости, достаточно буквально нескольких нажатий клавиш на ноутбуке. Фото: Shutterstock

Жительница Невады покупала дом для своей семьи и неожиданно стала владелицей 87 объектов недвижимости. Причем все они достались ей по цене одного дома – за $594000.

Ошибку заметил оценщик и тут же сообщил в компанию, которая занималась продажей домов.

Позже выяснилось, что для того, чтобы официально сменить владельца недвижимости, достаточно буквально нескольких нажатий клавиш на ноутбуке: комбинация Ctrl+C – Ctrl+V - и вот уже у вашего дома совсем другой хозяин.

По всей видимости, именно это и произошло – данные покупательницы были скопированы и вставлены в описание другого объекта недвижимости.

– Похоже, что компания скопировала и вставила юридическое описание из другой недвижимости при подготовке акта покупки для регистрации, Поскольку было совершенно очевидно, что была допущена ошибка, мы сразу же связались с компанией, чтобы она могла начать работу над исправлением цепочки прав собственности для 86 объектов, переданных по ошибке, – рассказали в офисе оценщика округа Уошо.

Самое интересное, что исправить ошибку так же просто, как она была допущена, уже не получится – несмотря на явное несоответствие данных действительности, понадобится согласие женщины, которая неожиданно для себя стала владелицей всех этих домов.

А если учесть, что некоторые из объектов были совсем недавно проданы другим людям, ситуация может оказаться взрывоопасной при малейшей задержке со стороны новой домовладелицы.