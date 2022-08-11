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В мире11 августа 2022 5:20

При покупке дома американке бесплатно достались 86 похожих строений

Компания, допустившая ошибку, пытается исправить ситуацию
Юрий МАЙБОРОДА
Позже выяснилось, что для того, чтобы официально сменить владельца недвижимости, достаточно буквально нескольких нажатий клавиш на ноутбуке.

Позже выяснилось, что для того, чтобы официально сменить владельца недвижимости, достаточно буквально нескольких нажатий клавиш на ноутбуке.

Фото: Shutterstock

Жительница Невады покупала дом для своей семьи и неожиданно стала владелицей 87 объектов недвижимости. Причем все они достались ей по цене одного дома – за $594000.

Ошибку заметил оценщик и тут же сообщил в компанию, которая занималась продажей домов.

Позже выяснилось, что для того, чтобы официально сменить владельца недвижимости, достаточно буквально нескольких нажатий клавиш на ноутбуке: комбинация Ctrl+C – Ctrl+V - и вот уже у вашего дома совсем другой хозяин.

По всей видимости, именно это и произошло – данные покупательницы были скопированы и вставлены в описание другого объекта недвижимости.

– Похоже, что компания скопировала и вставила юридическое описание из другой недвижимости при подготовке акта покупки для регистрации, Поскольку было совершенно очевидно, что была допущена ошибка, мы сразу же связались с компанией, чтобы она могла начать работу над исправлением цепочки прав собственности для 86 объектов, переданных по ошибке, – рассказали в офисе оценщика округа Уошо.

Самое интересное, что исправить ошибку так же просто, как она была допущена, уже не получится – несмотря на явное несоответствие данных действительности, понадобится согласие женщины, которая неожиданно для себя стала владелицей всех этих домов.

А если учесть, что некоторые из объектов были совсем недавно проданы другим людям, ситуация может оказаться взрывоопасной при малейшей задержке со стороны новой домовладелицы.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ