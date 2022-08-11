На итальянского неонациста на родине завели дело за участие в боевых действиях на Украине

Прокуратура Генуи возбудила в отношении наемника уголовное дело и теперь на родине его ждут не журналисты, а полицейские с наручниками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кевин Чиаппалоне, 19-летний житель итальянской Генуи, еще в марте месяце решил отправиться на Украину, о чем тут же сообщил в анонимном интервью одному из местных СМИ, - пишет агентство ANSA.

Уже в тот момент отдел общих расследований и специальных операций полиции Италии (DIGOS), ведущий работу по выявлению экстремистов, начал проверку по материалам февральских публикаций Кевина в социальных сетях, в которых последователь неофашистской партии «КазаПаунд» сообщил о том, что после «объявления российским руководством о денацификации Украины», он и его соратники «призваны ее защитить».

Несмотря на начатое расследование, Чиаппалоне в мае отправился в Польшу, из которого проник на территорию Украины, где примкнул к «интернациональной» бригаде теробороны. По словам одного из друзей юного «защитника», ранее боевого опыта тот не имел, за исключением стрельбы из пневматического пистолета, однако «прошел необходимую подготовку на месте» и получил позывной «Алессандро».

После того как стало известно о пересечении им границы, прокуратура Генуи возбудила в отношении Кевина уголовное дело и теперь на родине его ждут не журналисты, а полицейские с наручниками. Следователи планируют установить, принял ли итальянец решение самостоятельно или был завербован. При этом возможно, будет возбуждено еще одно дело о привлечении к нелегальной деятельности несовершеннолетних, поскольку на одной из фотографий, на которых «Алессандро» позирует, якобы на Донбассе, с оружием в руках присутствуют ребята, которым явно не исполнилось 18 лет.

Самому же Кевину неуемное желание защитить Украину от России, по местным законам квалифицируемое как «наемничество», может стоить от 2 до 7 лет тюрьмы.

Следует отметить, что в Италии расследование по данной статье может быть начато прокуратурой в отношении любого совершеннолетнего гражданина, «немотивированно» посещавшего зону боевых действий на Украине.