В Донбассе задержан диверсант НАТО

Результаты обыска у задержанного.

При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов ЛНР росгвардейцы совместно сотрудниками ФСБ России задержали гражданина 1963 года рождения, ранее проходившего службу в ВСУ.

«До начала специальной военной операции на территории Украины он активно оказывал помощь военнослужащим ВСУ и националистических батальонов, изготавливал СВУ, устанавливал датчики слежения (трекеры), а также снимал на видео результаты обстрела местного населения», - заявили в Росгвардии.

В ходе обысков в доме гражданина был обнаружен схрон, в котором найден автомат АК-74, травматический пистолет, ящик дымного пороха, порох для изготовления детонаторов, собранные самодельные взрывные устройства, элементы для сбора СВУ, патроны, и переносная радиостанция.

Кроме того, у задержанного нашли 4 комплекта военной формы одежды со знаками различия НАТО, бундесвера, вооруженных сил Великобритании, два разгрузочных жилета и трекеры.