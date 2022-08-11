ВКонтакте подвела итоги второго квартала 2022 года: рекордные 75,7 млн российских пользователей в месяц и 2,35 млрд просмотров в VK Видео в сутки

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте продолжает укреплять лидирующие позиции среди социальных сетей в России. Во втором квартале средняя месячная аудитория соцсети в России, несмотря на начало периода отпусков и летнего сезона, составила рекордные 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн.

По данным Mediascope, месячный охват ВКонтакте в июне составил 83% российской интернет-аудитории, причём 53% посещали платформу ежедневно.

Во втором квартале среднее время в сутки, проведённое пользователем в соцсети, составило 47,1 минуты, согласно данным Mediascope (2). Для самой активной группы в возрасте от 12 до 24 лет это время составило 61,7 минуты.

Количество новых зарегистрированных пользователей во втором квартале выросло по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12%, а число подтверждённых запросов на добавление в друзья — на 23%.

VK Видео

Во втором квартале 2022 года видео на платформе VK Видео смотрели в среднем 2,35 млрд раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров VK Видео. Сервис продолжает развиваться и во втором квартале представил ряд нововведений:

VK Видео внедрила технологию мгновенной обработки роликов и передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента.

VK Видео запустила функцию автоматического повышения разрешения и частоты кадров до 60 FPS в роликах с помощью собственной нейросетевой технологии NeuroHD. Технология является собственной разработкой VK Видео и не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов.

На платформе была запущена история просмотра и тайм-коды в роликах. Это позволяет пользователям VK Видео продолжить просмотр видео с того же места на разных устройствах, а также корректировать предлагаемые рекомендации, возвращаясь к роликам в истории и очищая её.

ВКонтакте появились персонализированные обложки видео — алгоритмы машинного обучения выбирают, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя. Благодаря этому платформа помогает авторам увеличивать охваты и просмотры роликов.

ВКонтакте открыла доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API, а также дала разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах.

За счёт развития сервиса во втором квартале продолжился рост смотрения видео внутри социальной сети ВКонтакте — среднесуточное количество просмотров выросло на 43% год к году и составило 1,07 млрд.

VK Клипы

Ежедневные просмотры в сервисе VK Клипы во втором квартале за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем 688 млн. Это также стало рекордом среднеквартальных просмотров Клипов за всё время существования сервиса.

Количество опубликованных клипов увеличилось 4,4 раза, а число создателей контента — в 2,3 раза.

В мае вышло отдельное приложение VK Клипов — с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD, поддержкой видео до 180 секунд и эксклюзивными эффектами и фильтрами в обновлённом редакторе.

В июне VK Клипы запустили новую систему рекомендаций для зрителей и обновлённую технологическую платформу с высоким потенциалом производительности. Рекомендательная система в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик. Благодаря новому алгоритму количество пользователей, просматривающих более 100 клипов подряд, выросло на 33%.

Авторы и сообщества

Во втором квартале продолжился бурный рост активности создания и потребления контента ВКонтакте. Количество созданных сообществ в соцсети год к году увеличилось на 24%, а количество просмотров ленты выросло на 37%.

ВКонтакте продолжает поддерживать авторов на площадке. В апреле соцсеть продлила крупнейшую программу поддержки авторов, временно отказавшись от своей комиссии. Благодаря программе поддержки и повышению активности на площадке доходы авторов выросли вплоть до 300%.

Также в апреле ВКонтакте запустила масштабную программу поддержки авторов из других площадок, предоставив им бесплатное продвижение на платформе.

Во втором квартале 2022 года сообщества, использующие официальные инструменты монетизации ВКонтакте, увеличили доход на 116% год к году.

В июне соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций. Стримеры получают месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators.

Создатели контента, использующие VK Donut, заработали более 100 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.

Количество сообществ, использующих VK Donut, выросло на 51% год к году, а число подписчиков, которые перечисляют средства через платформу, во втором квартале увеличилось на 141%.

VK Mini Apps и Игры

Количество мини-приложений на платформе VK Mini Apps в июне выросло год к году на 56% и достигло 53 300.

Средняя месячная активная аудитория во втором квартале достигла 45,4 млн, увеличившись на 15,5%.

Выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps во втором квартале выросла на 189% в годовом исчислении.

Каталог мобильных игр ВКонтакте за этот период расширился на 65%, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах выросла на 57%.

Новые сервисы, технологии и безопасность

Во втором квартале ВКонтакте запустила несколько standalone-приложений, которые позволили ещё сильнее раскрыть потенциал продуктов соцсети для пользователей. Помимо отдельного приложения VK Клипы, были запущены VK Мессенджер и VK Звонки, а также анонсирован запуск standalone-приложения VK Видео.

В июне ВКонтакте анонсировала, а в июле запустила цифровые аватары vmoji, которые стали первым шагом в построении виртуальной вселенной социальной сети.

С точки зрения безопасности соцсеть продолжает внедрять новые инструменты защиты пользователей. В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect ВКонтакте запустила специальную функцию, которая способна обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Например, защитить личные данные от утечек или предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения.

Развитие продуктов ВКонтакте, постоянное внедрение новых технологических инструментов и обеспечение высокой защиты пользователей остаются главными принципами работы социальной сети. Наряду с этим ВКонтакте будет продолжать активно поддерживать и привлекать новых создателей контента на площадку, а также развивать сервисы в новых, набирающих популярность направлениях, таких как NFT и виртуальные вселенные.