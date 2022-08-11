В «Армейских международных играх-2022» появился «украинский элемент»

Фото: Министерство обороны РФ

Впервые международные военные игры АРМИ прошли в 2015 году, а совместные учения китайской и российской армий регулярно проводятся с 2005 года. В этом году военные соревнования состоятся с 13 по 27 августа на территории 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. Впервые игры пройдут в западном полушарии — в Венесуэле состоится соревнование среди снайперов. Наши снайперы уже осваиваются за океаном.

Первые старты конкурса «Танковый биатлон» АРМИ -2022 пройдут 13 августа на полигоне в «Алабино» (Московская область). В заездах в Московской области примет участие 61 экипаж из сборных 21-ой страны. Среди них участники из Азербайджана, Монголии, Лаоса, Армении, Сирии, Мьянмы, Вьетнама, Венесуэлы, Узбекистана и Казахстана. Китай будет выступать на своих танках. Сейчас участники конкурса «Танковый биатлон» проводят пристрелку пушек и пулеметов перед заездами.

В ходе индивидуальной гонки каждый экипаж должны поразить пять мишеней: три танковых, вертолет, противотанковый гранатомет. В ходе соревнования каждый экипаж пройдет более 12 километров дистанции.

Отметим, что только с этого года в «Танковом биатлоне» появился новый «украинский элемент»: теперь экипажи также выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Напомним, 8 марта в Минобороны России рассказали о трех российских танкистах, которые проявили смекалку на поле боя. Экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов в бою с украинскими силовиками удалось отбить атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск.

«Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась. Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и боевую технику и материальные запасы бригады», - говорится в наградном листе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего в ходе АрМИ-2022 будет проведено 32 конкурса на территории 12 государств: России, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Венесуэлы - впервые в Западном полушарии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана.

Более 300 команд, в состав которых вошли более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран Европы, Азии, Америки и Африки продемонстрируют свою военную подготовку, полевую выучку по военно-прикладным дисциплинам и морально-деловые качества военнослужащих.

Во Вьетнаме российская команда продолжается тренировки к конкурсу «Аварийный район» Армейских международных игр – 2022. Военнослужащие отработали тушение очага пожара в ходе подготовке к конкурсу «Аварийный район». Занятия проходили в 35-градусную жару на полигоне Национального военного учебного центра №4 «Мьеу Мон».

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

В Узбекистане российские военные кинологи а ходе подготовки к конкурсу «Верный друг» провели тренировку преодоления 300-метровой полосы препятствий. Военнослужащие тренировали связки между упражнениями, что позволяет более эффективно подготовить служебных собак к будущим соревнованиям.

Фото: Министерство обороны РФ

В Алжире российскую команду «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2022 пригласили в Королевский мавзолей Мавритании. Это погребальный памятник, расположенный на дороге между Черчеллем и Алжиром, в провинции Типаза. Там находится гробница, где якобы были похоронены нумидийский берберский король Джуба II (сын Джубы I Нумидийского) и царица Клеопатра Селена II, государыни Нумидии и Мавритании Цезарийской.

Алжирская сторона провела крайне увлекательную экскурсию по этому Мавзолею. Российская команда познакомилась немного с историей Алжира. Им рассказали, кто такие берберы и почему они играют достаточно большую роль в общественной жизни страны.

Фото: Министерство обороны РФ

Российская команда снайперов проходит период адаптации к условиям Южноамериканского климата в городе Баркисимето (Штат Лара, Боливарианская Республика Венесуэла) для участия в конкурсе Армейских международных игр-2022 «Снайперский рубеж». Мастера меткой стрельбы уже прошли трехдневный карантин, который дал возможность настроиться на местное время и не замечать жителям Дальневосточных регионов разницу с родными краями в 13 часов.

Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, что Вооруженные Силы России представляет сборная команда, которая была сформирована по результатам отбора всеармейского этапа конкурса. В итоге за победу в конкурсе предстоит бороться курсантам Дальневосточного и Московского высших командных училищ, а также представителю центра (снайпинга) Восточного военного округа.

В это время специалисты топографических служб стран-участниц международного конкурса «Меридиан» приступили к тренировке второго этапа конкурса - «Азимут» на казахстанском полигоне Амандык. По условиям этапа топогеодезическому расчету за наименьшее время необходимо найти около 10 контрольных точек, ориентируясь на пересеченной местности при помощи компаса.

Фото: Министерство обороны РФ

А в Дворце молодежи столицы Республики Тыва городе Кызыл встретились капитаны команд-участниц международного этапа конкурса «Военное ралли». Места в стартовой таблице «Индивидуальной гонки», которая пройдет вблизи города Улаангом административного района Увс-Монголия, распределились следующим образом: первыми на старт выйдут представили команды Узбекистана, за ними - экипажи команды из России, далее стартуют военные водители из Белоруссии и последними на старт выйдут представители команды Монголии.

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе пяти соревновательных дней экипажи автомобилей «КамАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобилей «Тигр-М» примут участие в четырёх этапах конкурса: «Индивидуальная гонка», «Гонка с преследованием», «Огневой этап» и «Командная гонка».