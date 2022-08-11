Украиной рулят обычные сумасшедшие, у которых нет ремиссии?

Резкое биполярное расстройство личности – только оно может объяснить поведение Киева и заявления видных функционеров нынешних украинских властей. Фото: REUTERS

Резкое биполярное расстройство личности – только оно может объяснить поведение Киева и заявления видных функционеров нынешних украинских властей. Наиболее четко оно прослеживается у двух персонажей, которые стали фактически спикерами администрации президента Зеленского. Леша "Люся" Арестович, который в ежедневном режиме продолжает вешать лапшу на уши населению – у него то Украина начинает наступление на Херсон, то это вместо Украины начинает делать Россия. И Михаил Подоляк, наговоривший уже не просто на одну статью УК, но и на палату в доме умалишенных для особо буйнопомешанных.

Подоляк, который еще относительно недавно был чуть ли не главным представителем Офиса президента Украины в украинской делегации на переговорах с Россией, в последние дни совсем потерялся и начал "путать берега". Еще несколько дней он заявлял, что две трети стран планеты не поддерживают Украину в ее борьбе с Россией, а либо стоят на стороне Москвы, либо предпочитают сохранять нейтралитет.

Но прошли буквально день-два, и Подоляк изменил как свою позицию, так и настроение, словно бы устыдился того, что собственными устами опроверг украинскую мантру: "Весь мир с нами".

- Почему победа Украины важна для всего человечества? Потому что от нее зависит, как будет развиваться наша цивилизация, - надуваясь от гордости (по-украински - пышаясь) заявил Миша Подоляк. И ничего, что человечество и даже вся цивилизация ничего об этом не подозревают. Если надо будет, Миша им все объяснит. Как он уже объяснил место Грузии в этой "цивилизации", фактически поставив Тбилиси ультиматум.

Грузинские власти, как заявил Подоляк в интервью грузинским журналистам, должны "сменить тон" относительно Украины и "подумать о своей репутации", а не то их в будущем "исключат из международного сообщества". При этом, Грузия, если в чем и замечена, то исключительно в корректных ответах на нападки украинской стороны со всякого рода обвинениями и оскорблениями.

Прямо вот так и заявил. Грузию исключат из международного сообщества. Наверное, оно послушно последует указаниям Миши Подоляка. Больше грузинам надо собирать гуманитарной помощи для Украины, еще больше. Надо еще последние штаны снять с себя и отдать.

Впрочем, эту почетную миссию в Евросоюзе, по всей видимости, уже приготовили для европейцев. О чем уже всех предупредил буквально сейчас глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Который точно так же молниеносно поменял свою позицию, что Арестович с Подоляком просто обзавидуется. Этот самый Боррель с не очень приличным именем Жозеп сообщил, что европейцам надо "готовиться заплатить свою цену за поддержку Украины".

А ведь еще некоторое время назад Боррель по имени Жозеп заявлял совсем другое. Что, мол, судьба конфликта "должна решиться на поле боя", а еще, что "Россия заплатит очень высокую цену".

Так кто платить-то должен, Россия или европейцы? Что за смена позиции и приоритетов. А то ведь непонятка какая-то получается. Может, я уже и деньги приготовил, а Жозеп говорит, что платить будем не мы, а европейцы. Нет, понятно, что они уже платят, счетами за газ, электричество, воду, продукты, бензин и много еще за что. Страшно становится, как представишь, во что превратилась Европа, посещение которой некоторые провозгласили привилегией, что еще надо заслужить. Понятно, что по инерции, но все-таки. Украинство заразило Борреля, и он также начал походить на невменяемого. Впрочем, это сейчас актуально для многих в ЕС.

Из всей этой компании только Зеленский и Мельник так и не поменяли своей позиции. Один твердит как попугай: "Дай денег! Деньги давай!" А второй все твердит про ливерные колбаски, которых все время кто-то обижает.

Но с этими все понятно. Один играет утвержденную роль, другой - просто дебил. А кто из них кто, попробуйте разобраться сами.

Потому что биполярочка. А она – очень страшная и опасная болезнь. В первую очередь, для окружающих. Их не в руководство страной надо, а в палату для буйнопомешанных.