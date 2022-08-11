Без инспектора и бумажной волокиты: Европротокол при ДТП теперь можно оформить на Госуслугах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мелкие аварии на российских дорогах теперь можно оформить не только без гаишников, но и без бумаги! А все потому, что в приложении «Госуслуги Авто» появился новый сервис «Европротокол онлайн».

Напомним, европротокол - это оформление документов о ДТП без вызова полиции. Его можно оформить при столкновении двух автомобилей, если нет пострадавших и вреда другому имуществу, кроме машин. Раньше в таком случае оба водителя должны были подписать специальный бланк и обратиться в страховую компанию.

Теперь действовать можно так:

1. Рисуете на бумаге схему ДТП.

2. Открываете «Госуслуги Авто» (не забудьте заранее установить приложение и зарегистрироваться в нем).

3. Запускаете сервис «Европротокол онлайн».

4. Описываете обстоятельства аварии.

5. Фотографируете схему ДТП и место происшествия.

6. Указываете информацию о повреждениях машин и разногласиях (если таковые имеются) между автомобилистами.

В офис страховой ехать не нужно – она получит извещение онлайн. Еще один плюс – вы не ошибетесь в данных: форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг.

Чтобы оформить европротокол онлайн, оба водителя должны быть зарегистрированы на Госуслугах. При этом достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» были установлены только у одного из участников ДТП - второй просто подтвердит правильность своих данных по ссылке, которую сгенерирует в приложении первый водитель.

Сколько возместят

- Если участники аварии сфотографировали повреждения и у них нет разногласий - до 400 тысяч рублей.

- Если разногласия есть, но фотофиксация оформлена – до 100 тысяч рублей.

- Если разногласий нет, но фото не сделано - до 100 тысяч рублей.

Если же водители не смогли договориться и не хотят фотографировать повреждения, нужно вызывать инспектора - европротокол тут не подойдет.