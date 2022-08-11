Минобороны РФ: удары сосредоточены на Артемовском и Авдеевском направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

То, что подразделения ВСУ тают на глазах, сообщают и украинские СМИ. Дело в том, что последнее время Киев взял за привычку отправлять на передовую в качестве «пушечного мяса» участников территориальной обороны, которых вооружали для охраны населенных пунктов. Это все чаще вызывает конфликты и приводит к массовому дезертирству.

Генерал-лейтенант отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией на территории Украины за сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов, крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы нашим артиллеристам удалось подавить: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30. Ранее они обстреливали населенные пункты ДНР.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области, а силами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и четыре снаряда реактивной системы залпового огня», - также сообщил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

146 - вертолетов.

1727 - беспилотных летательных аппаратов.

365 - зенитных ракетных комплексов.

4287 - танков и других боевых бронированных машин.

797 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3290 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4820 - единиц специальной военной автомобильной техники.