«Ни одного импортного болта»: Глава Росавтодора рассказал, как в России будут строить дороги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Машин на наших улицах становится все больше. Автомобилизация растет. В 2021 году общее число авто выросло в России до 60 млн. Это на 3,5 млн штук больше, чем четыре года назад. Трафик вырос еще сильнее – в полтора раза. Удивительно, что мы стали чаще пользоваться автомобилями. Но при этом меньше попадать в аварии. Смертность в ДТП снизилась на 10%. И это в том числе следствие строительства новых дорог. Чем они качественнее и шире, тем меньше на них аварий.

- Дороги – очень важный показатель, в том числе и качества жизни наших людей. Формирование современной, качественной дорожной сети – одно из самых значимых условий для достижения национальных целей развития, - заявил в четверг на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым премьер-министр Михаил Мишустин.

В ближайшие пять лет правительство планирует потратить на строительство и ремонт дорог 13,2 трлн рублей. В нормативное состояние приведут 85% из 138 тысяч километров всех автомобильных дорог (федеральных и региональных).

- В рамках нового пятилетнего плана мы будем строить почти 2 километра дорог в день и еще 60 километров в день будем ремонтировать, - пояснил глава Росавтодора.

При этом санкции на этих планах отразиться не должны. Доля отечественной техники и оборудования для строительства дорог невысока – около 30%. Но это дело времени. На этот год запасы комплектующих сделаны. А к следующему в правительстве обещают наладить производство необходимого оборудования на российских заводах.

- Мы давно так поставили дело, еще с тех пор, как строили Крымский мост: там нет ни одного импортного болта. Мы тогда и задумались о том, что надо над этим работать системно. Есть люди, которые производят асфальтобетонные заводы и асфальтоукладчики. Это две основные единицы. Нашли нужные производства в Марий Эл и в Брянске, - рассказал Роман Новиков.

СПРАВКА «КП»

Приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. Его участниками стали 84 субъекта РФ и 105 крупнейших городских агломераций. Одна из главных целей нацпроекта - повышение качества жизни населения. При составлении планов работ особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Так, за первые три года реализации нацпроекта в российских регионах уже отремонтировали более 2 100 участков дорог к школам и детским садам, более 1200 — к медучреждениям и порядка 800 дорог к туристическим местам. В целом, к концу 2021 года доля региональных автомобильных дорог в нормативном состоянии выросла с 41,5 до 47,78%.