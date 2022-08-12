Дефицита инсулина в России не будет: иностранные компании продолжают поставки, отечественные снабжают льготников

Санкт-Петербург. Работа технолога производства инсулина по принципу полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На днях несколько Телеграм-каналов забили тревогу. Из-за санкций и нарушения логистических цепочек из аптек начал пропадать инсулин, необходимый 9 миллионам россиян с диабетом (по официальным данным таких пациентов 5,5 млн. - Ред.). В дефиците оказались не только импортные препараты, но и отечественные, которые не могут производиться без зарубежных компонентов и технологий, беспокоятся авторы постов в соцсети.

Сообщения пугающие. Без жизненно важного инсулина больной диабетом, нуждающийся в этом лекарстве, долго не протянет (для непосвященных поясним: инсулин требуется далеко не всем диабетикам, но определенным категориям без него никак). Что происходит и как быть пациентам, выяснил KP.RU.

ПРОВЕРКА АПТЕК: ИМПОРТНОГО ХВАТАЕТ, НАШ - РЕДКОСТЬ

Результаты проверки аптек оказались обескураживающими. Импортный инсулин нашелся везде, куда я обратилась. Как минимум один из препаратов зарубежного производства предложили в трех аптеках Подмосковья. В крупной московской сети - несколько видов на выбор. В интернет-аптеке в наличии все зарегистрированные у нас иностранные инсулины, доставка максимум через 1-2 дня.

А вот российские препараты оказались редкостью! В двух из трех проверенных подмосковных аптек вообще нет отечественного инсулина. В одной нашли «РинЛиз». В столичной аптечной сети с трудом откопали последнюю упаковку (!) единственного в ассортименте российского инсулина.

И еще один сюрприз: по цене наши и импортные инсулины практически не отличаются, плюс-минус 100 рублей. В одной из аптек тот же российский «РинЛиз» оказался на 120 руб. дороже своего зарубежного аналога, французского «Хумалога».

КУДА ДЕВАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- На самом деле, в этой ситуации ничего удивительного, - говорит фарманалитик, генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. - Практически весь российский инсулин закупается государством для льготного обеспечения больных диабетом. Ведь это заболевание дает право на бесплатное получение лекарств. Но часть пациентов по разным причинам самостоятельно покупают инсулин в аптеках. Кто-то предпочитает другой препарат (например, импортный), кто-то в силу обстоятельств не получил льготное лекарство.

Ни одна из зарубежных фармкомпаний не отказалась от поставок инсулина в Россию. Да, из-за изменения логистики, маршрутов транспортировки могут быть небольшие задержки по времени, говорят специалисты. Но о дефиците, исчезновении импортных инсулинов речи не идет. Отечественные же препараты поступают в аптеки по остаточному принципу. То есть: сначала обеспечиваются госзакупки для льготников, а оставшийся объем идет в розницу для желающих купить самостоятельно.

- Сергей Александрович, а почему цены-то практически одинаковые на наши и импортные инсулины?

- Российские производители инсулина сейчас работают с качественным сырьем, упаковкой, оборудованием (во многом этом импортные составляющие. - Ред.). Качество лекарств тоже достойного уровня. Хорошие препараты стоят дорого.

И эксперты по фармрынку, и опрошенные KP.RU врачи признают: нельзя отрицать роль сложившихся стереотипов о более высоком качестве зарубежного инсулина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО ЛУЧШЕ

Выходит, сами пациенты пострадать не должны. Либо они получают отечественный инсулин бесплатно, либо могут купить в аптеке - чаще в наличии импортный. Причем, зачастую не дороже российского, а то и чуть дешевле (если поискать и заказать через интернет, например). Но нет ли перебоев с бесплатными лекарствами для льготников? И так ли хороши российские инсулины? Почему пациенты при возможности стремятся купить импортные препараты в аптеке?

И эксперты по фармрынку, и опрошенные KP.RU врачи признают: нельзя отрицать роль сложившихся стереотипов. «Импортные лекарства лучше, «чище», эффективнее». Эти представления возникли не на пустом месте. Но сегодня отечественные инсулины - действительно качественные препараты, утверждает Сергей Шуляк. Эксперты научно-просветительского проекта «Биохимикум» подтверждают: «Российские инсулины не хуже и не лучше импортных. Они такие же».

При этом есть нюанс. Препараты с инсулином бывают разные - с разным действующим веществом, механизмом и сроком действия. Если пациент пользовался импортным препаратом одного вида, а потом вдруг перейдет на российский препарат другого типа - то да, эффект будет другим. Но если вместо иностранного инсулина вам введут подходящую дозу отечественного препарата-аналога (то есть с тем же действующим веществом), и вы не будете знать о замене, то разницы в эффекте попросту не заметите, уверяют специалисты. «В любом случае переходить с одного препарата на другой, конечно, нужно под контролем врача. Чтобы доктор при необходимости скорректировал дозу и учел другие обстоятельства», - добавляет Сергей Шуляк.

ВОПРОС В ТЕМУ

Откуда пошла волна сообщений о дефиците

- Такие обсуждения периодически возникают в соцсетях. Скажем, кто-то не находит в конкретной аптеке один препарат, который привык покупать. Заболевание серьезное, пациенты люди нервные. Начинается ажиотаж, попытка закупить лекарства впрок. Люди активно делятся своими переживаниями в соцсетях, - поясняет Сергей Шуляк.

Источники KP.RU в органах здравоохранения полагают, что речь идет о «пиаре иностранной фармы и нагнетании со стороны зарубежных партнеров».

КСТАТИ

Перебоев с бесплатным инсулином для льготников в России на данный момент нет, сообщили KP.RU в Российской диабетической ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы продавать инсулин, аптека должна иметь особые условия

По запросу kp.ru ситуацию с доступностью инсулина прокомментировала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России Марина Шестакова:

- Заявления об отсутствии некоторых препаратов инсулина в розничной аптечной сети не соответствуют действительности. И ни в коей мере не отражают истинное положение дел с обеспеченностью пациентов с сахарным диабетом в России препаратами инсулина.

Такие препараты предоставляются пациентам бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Заявки составляют лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), далее они поступают в региональные министерства здравоохранения. Там определяются окончательные объемы. И выделяется финансирование на закупку и поставку препаратов в аптечную сеть.

Сейчас нет проблем с производством и поставкой препаратов инсулина всех наименований, производимых на территории России - как отечественными, так и зарубежными фармкомпаниями.

В то же время хочу напомнить, что препараты инсулина относятся к лекарственным формам, требующим особых условий транспортировки и хранения. Поэтому в розничной торговой аптечной сети они представлены только в тех аптеках, где возможно обеспечение этих строгих требований.

С учетом соблюдения принципа взаимозаменяемости препаратов инсулина возможна замена одного наименования другим без ущерба для здоровья пациента.

КСТАТИ

По результатам мониторинга Росздравнадзора на сегодня в обращении на территории Российской Федерации находится более 11 874 000 упаковок инсулина.

За 2021 год в гражданский оборот было введено (то есть предоставлено для госзакупок или для розничной торговли) 16 756 572 упаковки инсулинов. Из них 11 355 557 – отечественного производства.

За 7 месяцев 2022 года в гражданский оборот введено 8 555 042 упаковки инсулинов, из которых 7 412 635 – отечественного производства.