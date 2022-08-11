В Череповце открыт новый мост и новый проспект

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

10 августа официальная церемония с участием полпреда Александра Гуцана, министра транспорта РФ Виталия Савельева и губернатора Олега Кувшинникова, а затем грандиозное шоу «Звезды соединяют берега» с участием российских рок-групп ознаменовали окончание колоссального проекта стоимостью более 19 миллиардов рублей. Путь к его воплощению был очень долгим – впервые в генеральном плане города мост появился еще в 1968 году, через двадцать лет потребность города во втором мосте возросла, а к началу 21 века обострилась до крайности.

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Проект с далекой перспективой

«Я стоял у истоков не только его проектирования, но и идеи. Я был еще мэром Череповца, и на архитектурном совете мы обсуждали проект моста. Работа началась в 2014 году во время нашей встречи с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, когда он дал свое согласие на строительство моста. Потом пошла стадия подготовки проектно-сметной документации и так далее… С 2014 по 2019 год я четыре раза встречался с главой государства, и мы всегда обсуждали мост», - рассказал Олег Кувшинников на встрече с редакторами СМИ региона в январе 2022 года.

А ранее, на архитектурном совете при мэре Кувшинникове, обсуждали и то, каким быть мосту. Остановились на вантовом, тем более что первый мост в городе – Октябрьский – сделан именно так. Тем не менее, до реализации проекта было еще очень далеко – для регионального и тем более местного бюджетов он был неподъемным по цене, а войти в федеральные программы было практически нереально.

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Процесс пошел

Дело сдвинулось с мертвой точки после одной из встреч Президента с губернатором. На вопрос, что нужно людям Вологодской области, глава региона назвал два объекта – обход Вологды и второй мост в Череповце. Эта встреча фактически и дала старт проекту.

В августе 2019-го в присутствии полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и тогдашнего министра транспорта Евгения Дитриха забили первую сваю в основание моста. Одновременно началось и строительство Южного шоссе, которое открывало бы путь с будущего моста в новые микрорайоны за рекой. В сентябре 2019 года онлайн-голосованием жители Череповца выбрали название будущему мосту. Решили, что он будет Архангельским – по имени широкой улицы, в створе которой его начали строить. Первоначально планировалось сдать объект в 2025 году, однако позже срок был значительно сокращен – до августа 2022 года. К этому же времени приурочили завершение первой очереди Шекснинского проспекта, формирующего в комплексе с новым мостом малое транспортное кольцо города.

Строители в сроки уложились - завершили основные работы в середине июля 2022 года. "Сроки строительства – ровно тысяча дней. Мы построили гигантский объект протяженностью 8 километров 877 метров, и сдадим его в августе 2022 года, а не в августе 2025-го, как было в первоначальном контракте", - сказал Кувшинников на совещании в Череповце, посвященном завершению строительства.

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Значение моста

Архангельский мост связывает между собой федеральную трассу А-114 Вологда – Новая Ладога и трассу Сергиев Посад – Череповец, сокращая путь из Череповца до Москвы на 132 километра. Фактически это еще одна транспортная артерия, позволяющая с запада и северо-запада Вологодской области попасть напрямую в Ярославскую область и далее в Московскую. А для череповчан это прямая связь двух крупных районов – Заягорбского и Зашекснинского, в котором сейчас идет бурное жилищное строительство. По словам губернатор, в ближайшие 10 лет за Шексной будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья для более чем 30 тысяч человек. Коммунальная инфраструктура создана: организовано водо- и теплоснабжение, подведен газ. Застройка микрорайона ведется комплексно с учетом необходимой социальной инфраструктуры. В этом году начнётся строительство школы, детского сада. Запланированы поликлиника, спортплощадки, театра для детей и молодёжи и филармония.

Открытие

10 августа 2022 года старт движению по мосту дал во видеосвязи Президент РФ Владимир Путин: «Для такого крупного индустриального центра как Череповец, для всей Вологодской области и её жителей это действительно хорошее, значимое событие. Символично, что новый мост открывается накануне профессионального праздника – Дня строителя. …Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении… Вы, его создатели, хорошо понимали, насколько мост нужен городу, всему региону, и приложили все силы, проявили упорство и я, скажу прямо, самоотверженность для достижения результата. И этот результат – налицо. Этот мост, которому горожане уже дали название «Архангельский», послужит развитию всей череповецкой агломерации, её новых районов, станет важнейшим звеном в системе транспортного сообщения северо-запада страны с другими регионами России», - сказал президент Владимир Путин по видеосвязи с Череповцом.

Президент напомнил губернатору Олегу Кувшинникову о первом разговоре по поводу моста.

«Вы достаточно убедительно доказывали необходимость строительства нового перехода, имею в виду развития города, всего Северо-Запада. Город получил с завершением строительства моста, кольцо, которое очень важно для связанности различных регионов и для различных районов города. Не менее важно то, что и доступность производственных площадок, и Северсталь, и Апатит тоже улучшилось. Девятнадцать, ну, почти двадцать миллиардов рублей... Восемнадцать с лишним - это федеральные деньги. Пятьсот с небольших миллионов — это деньги областные. Сопряжение всех усилий, финансовых и административных, дает такой хороший результат. Но конечно никакого результата бы не было, если бы не труд тех людей, которые за спинами большого начальства стоят. Тех людей, которые непосредственно на объекте работали, вкалывали и добились этого результата».

Вечером для жителей и гостей города устроили настоящий праздник с первоклассным концертом, где выступили лучшие творческие коллективы области и звезды российской эстрады. Праздничную программу завершило шоу дронов, затем включили подсветку моста, а совсем к ночи состоялся грандиозный фейерверк. Движение по мосту началось 11 августа: с утра колонна из 60 легковых автомобилей цветов российского флага проехала по новому маршруту. За рулем белого УАЗ-Патриот был губернатор Олег Кувшинников.

Только факты

Мост длиной 1132 метра и шириной 30,6 метра вместе с подходами и Южным шоссе (всего 8,5 км) обошелся в 16,6 млрд рублей. На подходах к мосту построены 3 кольцевые развязки, 7 км тротуаров, 6,2 км велодорожек, фотозона. 3 года на объекте работали около тысячи дорожников и мостостроителей.

За это время под опоры моста погружено 967 свай. Вес металлоконструкций сооружения — 8800 тонн, а совокупный вес асфальтобетонного покрытия, уложенного на подходах и самом мосту, — 162000 тонн. Установлено 1188 светильников дорожного освещения. Росавтодор назвал новый мост уникальным, а по сложности строительства эксперты сравнили его с Крымским мостом и с Русским во Владивостоке.