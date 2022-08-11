Как поддержать свое здоровье, когда атмосферное давление на максимуме

На повышение атмосферного давления так или иначе реагируют все люди, но есть и особо чувствительные, те, кого еще называют «метеозависимыми». Фото: Shutterstock

В Москве сегодня зарегистрирован рекорд атмосферного давления, суточный максимум составил 755,9 мм ртутного столба, и это наибольшее значение за весь период наблюдений, вплоть с 1997 года. Виной тому мощный антициклон, в центре которого оказался столичный регион. Основные правила заботы о своем самочувствии и здоровье, которые помогут поддержать себя в дни повышенного атмосферного давления, KP.RU рассказали врач – кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт «Лиги здоровья нации» Ольга Молчанова и врач – терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Кому особенно стоит быть внимательным к своему здоровью в условиях повышенного атмосферного давления и как поддержать себя?

На повышение атмосферного давления так или иначе реагирует все люди, но есть и особо чувствительные, те, кого еще называют «метеозависимыми».

1. Если вы почувствовали недомогание - слабость, повышенную утомляемость, головную боль, - измерьте артериальное давление. Особенно важно это сделать тем людям, которые страдают артериальной гипертонией.

- В случае, если давление пониженное, никаких препаратов принимать не надо. Так бывает, нормализуется атмосферное давление, и ваше тоже восстановится, - говорит врач – кардиолог Ольга Молчанова. - Если вы почувствовали себя плохо на работе, стоит отпроситься домой. Дома и стены помогают. Еще поможет успокоиться настой мяты, и хорошо бы прилечь, устроившись так, чтобы ноги оказались чуть выше уровня тела, например, подложив под них подушку. Эта поза очень расслабляет, в ней можно немного подремать.

2. Если ваше давление повысилось, то никаких дополнительных лекарств себе назначать тоже не стоит.

- Это, скорее всего, временное повышение или просто в состоянии волнения вы могли неверно измерить давление, - говорит Ольга Молчанова. - Но если вы провели повторные измерения через какое-то время, тревога нарастает, а давление продолжает повышаться, стоит вызвать врача.

3. Человек очень хорошо приспособлен к изменению атмосферного давления, напоминает врач – терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

- Если вы знаете о чувствительности своей сердечно-сосудистой системы при реакции на стресс, то вам стоит обратиться в эти дни к врачу общей практики, чтобы понять, а почему у вас повышенная чувствительность рецепторов, которые отвечают за давление, - говорит Владислав Жемчугов. – О перепадах давления точно стоит помнить, когда вы отправляетесь в отпуск, например, в Сочи. Не бегите на самый верх гор после того, как прилетели, вам действительно может стать плохо. Лучше поживите день - два на промежуточной площадке, и все будет хорошо. Ну а в случае недомогания, обратитесь к грамотному доктору.

4. У каждого кардиологического пациента есть набор прописанных ему медикаментов, говорит Владислав Жемчугов. Это и препараты, регулирующие давление, и те, что помогают отладить ритм сердца. Еще одни таблетки, которые лечащий врач обязательно должен дать, предназначены на экстренный случай, на случай стресса, испуга, или если в жизни произошли чрезвычайные незапланированные события.

- При реакции на острый стресс у людей с проблемной сердечно-сосудистой системой действительно может начаться гипертонический криз, или произойдет спазм, - говорит врач. – Поэтому под рукой должны быть назначенные врачом таблетки для экстренной ситуации. И хорошо бы, чтобы был свой лечащий доктор, которому можно было бы позвонить в случае кризиса. А перепады давления человек испытывает каждый день, например, когда он поднимается с первого на двадцатый этаж, а то и на сотый в каком-нибудь небоскребе, это тоже временный перепад давления, и организм вполне способен адекватно адаптироваться к подобной нагрузке.