«По всей России растет спрос именно на наш цемент»

Фото: Геннадий Заборов

«Евроцемент» - крупнейший производитель строительных материалов в СНГ.

Объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов: от Архангельской области до Карачаево-Черкессии, от Белгородской до Челябинской области. Примерно каждая третья тонна цемента в стране производится на предприятиях компании. Больше того, компания входит в топ-5 крупнейших производителей цемента в мире!

Начальник цеха помола сырья Липецкцемента Александр Бирюков. Фото из личного архива

ОТ СЛЕСАРЯ ДО НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА

Сейчас «Евроцемент» живет в условиях структурных изменений. В июле 2021 года компанию возглавила новая молодая команда, основными задачами которой стали повышение производительности труда, сохранение и улучшение качества продукции, укрепление позиций на цементном рынке, забота о каждом сотруднике компании. В 2022 году принимают меры по снижению зависимости от импортных комплектующих. Цель программы импортозамещения – обеспечить закупку в России не менее 90% запасных частей, ранее закупаемых за рубежом. По предварительным оценкам предприятия, экономический эффект составит около 1,1 млрд рублей.

«Многие западные компании перестали поставлять комплектующие. Заключаем договора с российскими, которые готовы импортозаместить технологии. В основном меняем оборудование из Италии и Германии. Большая работа уже проведена. В России есть предприятия, которые представляют весьма конкурентные технологии», - сообщил начальник цеха помола сырья Липецкцемента Александр Бирюков.

Отметим интересный факт. Александр Бирюков трудится на Липецкцементе с 1990 года. Пришел на предприятие сразу после училища, которое закончил на родине в Новороссийске. Тогда было еще распределение. На выбор юному специалисту предложили заводы в подмосковном Подольске, в Тушине (а это вообще Москва) и в Липецке. Юноша выбрал Липецк, хотя даже не знал, где тот находится. И за 32 года сделал карьеру от слесаря-ремонтника до начальника цеха.

Производственник отмечает, в последнее спрос на продукцию «Евроцемента» активно растет.

«Не только в Липецке, но и по всей России растет спрос именно на наш цемент. Качество подняли на такой уровень, что другим компаниям сложно держать конкуренцию. С июня 2021 года объемы отгрузка нашего цемента увеличились почти в полтора раза», - говорит Александр Бирюков.

Наталья Ломовцева. Фото из личного архива

«СО ШКОЛЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕМЕ»

Активисты молодежных советов «Евроцемента» добились успехов на 12-ом международном форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж», который проходил с 17 по 22 июля в Калужской области. Проект экологического воспитания, подготовленный сотрудником Сенгилеевского цемзавода (входит в Евроцемент) Натальей Ломовцевой, получил престижный грант Росмолодежи. Ведущий инженер-энергетик предприятия получит 500 тысяч руб. на развитие экологического проекта «Лаборатория грамотного гражданина». Задача проекта – научить молодежь думать экологично.

«Я со школы в общественной теме: волонтерство, субботники, мероприятия, образовательные смены. Повзрослев, я осознала всю глобальность проблемы загрязнения и начала сама сортировать мусор и сдавать на переработку. Один пакет мусора – такой маленький, но когда их целая свалка – это очень пугает, - отметила Наталья Ломовцева. - В результате за четыре дня до закрытия конкурса родилась идея – образовательно-просветительский проект «Лаборатория грамотного гражданина». На Форуме «Форсаж» прошла защита, и вот я уже на сцене получаю заветный сертификат. Мы с командой ждем старта проекта».

На грантовый конкурс команда «Евроцемента» подала девять проектов, четыре из которых были допущены к защите. Помимо Натальи Ломовцевой свои проекты на суд жюри представили Алексей Валдас и Дмитрий Францев с «Петербургцемента», представительница «Кавказцемента» Валерия Скачедубова и специалисты «Серебрянского цементного завода» Лидия Кунакова и Вадим Котенко. Всего на грантовый конкурс было подано свыше 70 заявок, а к публичной защите было допущено 36 человек из 12 компаний.

Анж Ален Жиль Сауа Дигбе из Кот-д’Ивуар (Западная Африка) слесарь 4 разряда цеха обжига клинкера. Фото из личного архива

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ НА ЗАВОДЫ

Отметим, что условия работы в «Евроцементе» весьма привлекательны. В том числе и для молодежи. За последние девять месяцев на предприятиях холдинга прошло две индексации зарплат. Повышение коснулось более 7 тысяч рабочих, которые трудятся непосредственно на производстве цемента и строительных материалов.

К примеру, Анж Ален Жиль Сауа Дигбе из Кот-д’Ивуар (Западная Африка). С таким именем и фамилией ему бы быть звездой футбола, а он последние полгода трудится слесарем 4 разряда цеха обжига клинкера компании Мальцовский портландцемент (предприятие также входит в «Евроцемент»).

«Но я тоже футболист – играю на первенство Брянской области, - смеется африканец.

С Берега Слоновой Кости в Брянск Ален приехал учиться на экономиста. Закончил первый курс Брянского госуниверситета имени академика И.Г.Петровского. Но затем пошел работать – жена родила первенца. На Мальцовском портландцементе ему нравится.

«Все классно! Команда хорошая, зарплата достойная, выплачивают вовремя. Нет поводов для зависти друг к другу», - отмечает Ален. – Я бы хотел и дальше здесь работать».

Молодежь выбирает «Евроцемент» еще и потому, что здесь, помимо возможностей реализовать себя в общественных проектах или в спорте, есть все условия для карьерного роста. Год назад компания взяла курс на модернизацию производства, профессиональное развитие сотрудников и повышение экологичности. К тому же заводы компании являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах. Пополняя местные бюджеты, они вносят свой вклад в развитие их экономик и обеспечивают рост благосостояния. Люди видят, что своим трудом они могут сделать лучше жизнь вокруг.