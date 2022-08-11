Конец украинского подполья: В Херсонской области силовики отлавливают шпионов «пачками»

Люди вздохнули с облегчением: больше никаких «нациков» под носом. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Еще в марте армия русской коалиции выдавила националистов из Херсонской области. 15 числа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об этом по истине историческом событии. Люди вздохнули с облегчением: больше никаких «нациков» под носом, никаких выходок с фашистским «душком», страха, что в любую минуту кто-то из укрокарателей явится и начнет размахивать автоматом, демонстрируя свое мнимое превосходство.

Старания Новацкого

Боевики ушли. А «окопавшееся» на территории нацистское подполье все эти месяцы, прошедшие с начала свободной жизни, в Херсоне и его окрестностях «дожимает» полиция и Росгвардия.

«Сочувствующие» – это жители, завербованные наци, нужные, чтобы шпионить, доносить и организовывать диверсии. На таких «партизан» правоохранители ведут настоящую охоту: шаг за шагом Херсонщина планомерно освобождается от нацистского подполья. Хотя, порой, гражданские наемники киевского режима проявляют недюжинные старания, и, чтобы скрыться от правосудия, и чтобы донести хозяевам нужную информацию.

Взять, например, бывшего херсонского полицейского Александра Новацкого, расставившего по всему городу видеокамеры. Изображение с них поступало к нему на мобильный телефон: так Новацкий в режиме реального времени следил за передвижением российских сил и передавал данные украинской стороне. Одним из последних приказов Новацкому со стороны нанимателей была слежка за руководителями местной администрации.

- Их надо было выискивать для того, чтобы их в дальнейшем ликвидировали, - рассказывал шпион, когда росгвардейцы надели на него наручники.

Таких, как Новацкий силовики вычисляют на раз: система у них налажена и «откалибрована». Только за минувшую неделю было задержано 70 пособников ВСУ и СБУ. Благодаря слаженной работе силовиков и правоохранителей, теракты, которые шпоны, предположительно, планировали на юге, не случились.

Также за последние семь дней в Херсонской области были обнаружены девять тайников с оружием: гранатометы, 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль «Игла», гранаты, самодельные бомбы и артиллерийские снаряды.

Воспитывали нацистов, теперь в наручниках

Тех, кто ратовал за создание детского экстремистского движения и «лепил» нацистов из школьников, внушая им, что все россияне – люди низшего сорта, тоже уже отлавливают. Недавно спецслужбы пришли с обыском к бывшему военнослужащему ВСУ, который, демобилизовавшись, стал детским спортивным тренером. А известен «солдатик» был тем, что до того, как удариться в тренерскую карьеру, активно промывал мозги подросткам, прививал им радикальные взгляды и призывал к террору против всех, кто говорит на русском языке.

В спортзале, где проходили занятия, спецслужбы нашли мины, взрыватели, гранаты, патроны, бронежилеты, военную униформу, рации, а также агитационные плакаты, флаги Украины, армейские шевроны. В довесок ко всему этому «добру» были изъяты комиксы, обучающие детей устанавливать мины, гранаты, совершать диверсии и теракты.

Незадолго до этого оперативники накрыли в Херсоне детский радикальный клуб, пропагандирующий идеи фашизма. Выяснилось, что организована «ячейка» была в 2016 году, и с того времени в ней изуродовали психику и сознание огромному количеству детей. Членами клуба были мальчишки разных возрастов – от 7 до 17 лет. Их одевали в военную форму на западный манер, а иностранные инструкторы читали им лекции о расовом превосходстве.

Сейчас силовики разыскивают организатора детского экстремистского движения на Херсонщине, и всех «преподавателей», причастных к культивированию идей фашизма среди детей и подростков. Зачистка Херсонской области от фашиствующих элементов -в самой активной фазе.