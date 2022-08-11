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Звезды11 августа 2022 13:00

Владимир Машков вывез "Табакерку" в Крым

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе начались гастроли театра Олега Табакова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА

11 августа пройдет первый показ спектакля «Матросская Тишина». Гастроли организованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича один из самых успешных в Москве. Билеты на него дороги: от 2 500 до 15 тысяч рублей. И всегда аншлаг.

«Именно этот спектакль стал нашим гимном, нашей настоящей «Чайкой», открывшей Подвалу дорогу на театральный Олимп», – писал Олег Табаков в книге «Моя настоящая жизнь».

Олег Табаков поставил спектакль со своими студентами больше 30 лет назад. Роль старика Абрама Ильича Шварца на сцене школы-студии МХАТ Табаков доверил тогда 24-летнему Владимиру Машкову. Потом «Матросская Тишина» вошла в репертуар «Табакерки».

После назначения Владимира Машкова худруком этого театра (в 2018 году) спектакль был восстановлен в режиссёрской версии Машкова и Александра Марина.

Главные роли играют Владимир Машков (он по-прежнему Абрам Шварц) и Владислав Миллер (Давид Швац). Сегодня Машков, Миллер, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев и другие звезды «Табакерки» выйдут на сцену «Херсонеса Таврического».

На гастроли театр добирался непросто. Самолеты в Крым сейчас не летают. Только идут поезда. В пути команда Театра Олега Табакова провела 32 часа.

Спектакль «Матросская Тишина» будет показан в новом формате: действие будет проходить на летней сцене музея-заповедника. Декорации, часть звукового и светового оборудования труппа привезла с собой из Москвы. Специально для спектакля была перестроена открытая сцена «Херсонеса Таврического».

Перед вечерним показом на площадке вовсю идет монтаж сценического оборудования. По обе стороны установлены два светодиодных экрана размером 6 на 12 метров. На них будет идти трансляция для полутора тысяч людей, которые заполнят зрительный зал.

Цены на билеты по сравнению с Москвой демократичные: 1500 – 6000 руб.

- Приходится репетировать в необычной атмосфере, - рассказал журналистам на пресс-конференции Владимир Машков. – Будем играть спектакль под переливы волн и в сопровождении ветра, что, надеюсь, нас только вдохновит.

"Табакерка" открывает мазей-заповедник для драматических театров. До этого в «Херсонес Таврическом» выступал Мариинский театр, на сцене показывали оперу и балет.

- Это первый опыт драматического спектакля, - говорит Машков. - Чтобы зрителям было удобно, чтобы действие было видно с любого места, будут работать два монитора. Постараемся максимально сделать так, чтобы даже в такой необычной обстановке зрители получили те же эмоции, что и у нас в театре.

То, что Херсонес – древний город, имеет сакральный смысл. Эмоции, которые дарит театр, остались такими же острыми, как и в античности. Мы попытаемся наладить связь пространства и времени. «Матросская тишина» - это история о любви, прощении и смысле жизни. История любви отца к сыну. Когда Олег Павлович Табаков прочитал пьесу Галича нашему курсу, все были уверены, что Абрама Шварца будет играть он сам. И вдруг выбор пал на меня, я был крайне удивлен. Приблизиться к выражению большой отцовской любви мне было сложно тогда. Но я вспомнил, как мой отец любил меня, как он смотрел на меня, как он гордился мной, я помню его глаза.

Олег Павлович почти всегда приходил на спектакль, и радовался, и бывал растроган до слез. В этом спектакле его душа, душа театра «Современник», душа и послевоенного поколения, и победителей в Великой Отечественной войне.

Театр Олега Табакова покажет в Херсонесе Таврическом 4 спектакля: 11, 12, 14 и 15 августа.

Кстати, художественный руководитель ТОТ Владимир Машков одним из первых поддержал решение президента Владимира Путина о спецоперации на Украине. Мартовские сборы от спектакля «Матросская тишина» пошли на поддержку жителей ДНР И ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России.

КультураКультура: театр