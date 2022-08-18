Юрий Кравцов: Новые станции метро сделают жителей всех районов Москвы еще мобильнее

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 21 августа включительно в центре Москвы в Манеже проходит выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов столицы «Город для каждого», эксклюзивный партнер – Группа компаний «Мосинжпроект». В рамках деловой программы экспозиции в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

- Юрий Николаевич, какие проекты метростроения завершены «Мосинжпроектом» и что находится в работе?

- Группа компаний «Мосинжпроект» в 2011 году стала единым оператором Программы развития московского метро, отвечающим за проектирование, закупку и комплексную поставку оборудования, и строительство новых линий и станций. За это время компанией построены 125 километров метро, более 60 станций и 11 электродепо. Сейчас в стадии завершения крупнейший проект Большая кольцевая линия. Длина маршрута составит 70 километров. Это будет самое протяженное подземное метрокольцо мира с 31 станцией. Фактически вся проходка тоннелей на БКЛ выполнена. 22 станции уже открыты для пассажиров, на оставшихся девяти (две из них, «Варшавская» и «Каширская», реконструируются), ведется архитектурная отделка, монтаж и пусконаладка оборудования и инженерных систем, работы по благоустройству территорий вокруг станций, интеграция инженерных систем новых участков в действующую систему метрополитена.

Как известно, Москва с 2012 года приросла новыми территориями. Одна из амбициозных задач обеспечить их интеграцию в действующую городскую среду «старой» Москвы. Интеграция не по карте, как многие думают, а полностью в активную мобильную жизнь, которая всегда отличала нашу столицу от многих городов. Ряд станций в Новой Москве уже построены – на Солнцевской и Сокольнической ветках, и работы на этих линиях продолжаются.

Кроме того, уже ведем активное строительство совершенно новой радиальной ветки, которая также придет на новые территории - Троицкой. Сейчас строительные работы ведем на участке от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская», здесь пройдены все тоннели, идут монолитные работы. Одновременно идет проектирование и строительство центрального участка от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», уже началась проходка тоннелей.

Продолжаем строительство участка продления с тремя станциями на Люблинско-Дмитровской линии, начали возводить новую Рублево-Архангельскую ветку, началось проектирование Бирюлевской.

ПАССАЖИРЫ СЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В ПУТИ

- В чем особенность новых радиальных линий и станций? На каком этапе работы?

- Все новые радиальные линии пересекаются с БКЛ, а также максимально приближены к Московским центральным диаметрам. То есть это будут не просто пересадочные станции, а целые ТПУ – транспортно-пересадочные узлы, где пассажиры смогут пересесть из поезда метро на МЦД, МЦК и наземный транспорт, тем самым сократив время в пути. Вообще, весь проект развития общественного транспорта направлен на повышение мобильности москвичей. Для этого интегрируем метро с существующей железнодорожной сетью, с уже выстроенными и спроектированными маршрутами МЦД и МЦК.

Что касается работ на будущих линиях, Рублево-Архангельская ветка будет строиться в несколько этапов. Первый участок от «Звенигородской» до «Липовой Рощи». Между «Звенигородской» и «Народным Ополчением» уже прокладывают тоннели. Левый перегонный тоннель между «Народным Ополчением» и «Звенигородской» строит тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали», правый тоннель - ТПМК «Виктория». Строительные работы ведутся на трех станциях участка – «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Карбышева». На втором этапе строительства предполагается продление линии за МКАД. Сейчас ведется проектирование второго участка.

На Бирюлёвской линии в этом году мы приступили к проектно-изыскательским работам. Проектирование всей ветки проведем с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ). Совместно с Департаментом строительства Москвы разрабатываются планы по освобождению территорий. В следующем году начнется активная фаза ее развития - это вынос коммуникаций, ограждение и подготовка стройплощадок, раскрытие котлованов, мобилизация, перемещение тоннелепроходческих щитов.

- А что происходит на остальных маршрутах?

- Участок продления Солнцевской линии включает в себя станции «Пыхтино» и «Внуково», а также метромост через реку Ликова. Москва станет единственной в мире столицей, где в аэропорт интегрирована станция метро. Представляете, вы прилетаете во Внуково, не надо вызывать такси, просто садитесь в метро и едете домой. На обеих станциях сегодня ведутся монолитные работы. На «Пыхтино» приступили к монтажу эскалаторов, на «Внуково» завершаются земляные работы. Три из четырех тоннелей от «Рассказовки» до «Внуково» уже пройдены. В ближайшее время планируется завершить проходку последнего – от «Пыхтино» до «Внуково». Метромост через реку Ликова находится в высокой степени готовности. Монолитные работы завершены в полном объеме. Почти на три четверти смонтированы конструкции каркаса кровли и началась установка ламелей, ведется сварка рельсовых плетей.

Люблинско-Дмитровская линия продлевается от станции «Селигерская» до станции «Физтех». Между ними расположатся станции «Яхромская» и «Лианозово». Тоннелепроходка на всем участке уже завершена с помощью 6-метровых ТПМК. На всех трех станциях сегодня ведутся земляные, монолитные и гидроизоляционные работы.

- Еще планируются две станции на действующих линиях…

- В феврале 2022 года было принято решение о возобновлении законсервированного несколько лет назад строительства станции «Суворовская». Она появится между существующими «Новослободской» и «Проспектом Мира» Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. В ближайшее время предполагается доработка ранее выполненного предварительного архитектурного решения станционного комплекса. А для станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии продолжается разработка проектной документации дополнительного участка этой ветки.

- На открытых участках БКЛ одной из популярных станций стала «ЦСКА». Какая из будущих станций, на Ваш взгляд, может составить ей конкуренцию?

- Надеюсь, пассажирам понравится «Кленовый бульвар» БКЛ, которая находится около Коломенского парка. Там же будет пересадка на станцию «Кленовый бульвар-2» на Бирюлевской линии. Еще одна интересная станция БКЛ - «Нагатинский затон». Главным художественным элементом в ее оформлении станут 12 мозаичных панно с реалистичным изображением рыб водоемов московского региона. Все изображения выполнены из натурального камня и декоративного материала «смальта». Крупнейшие из них – «Щука», размеры которого 13,4 на 3,6 метра, и «Налим» – 13 на 3,5 метра. Кроме того, на базе станции создается крупный ТПУ, который станет новой точкой притяжения на юге столицы. Благоустройство охватит здесь территорию около станции, набережную Нагатинского затона и прилегающую зеленую зону.