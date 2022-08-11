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11 августа 2022 14:00

У актера из кинофильма «Ширли-мырли» в Москве украли два джипа

Столичная полиция проводит проверку по заявлению Алексея Якубова
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Столичная полиция проводит проверку по заявлению Алексея Якубова

Столичная полиция проводит проверку по заявлению Алексея Якубова

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Отдел полиции Тверского района Москвы разбирается с таинственным исчезновением двух джипов желтого и красного цветов. В последний раз их видели в районе полудня 7 августа в центре Москвы, а к вечеру того же дня машины пропали.

Актер Алексея Якубов (зрителю он известен по фильмам «Ширли-мырли», «Таксистка», «Принцесса цирка и др.) обратился с заявлением в полицию. Вот только выяснилось, что украдены были… игрушечные автомобили.

- Сумма ущерба составила примерно три тысячи рублей, - уточнили в столичной полиции. – По заявлению сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, машинки находились не в квартире артиста, а в коридоре первого этажа возле входной двери. Мог ли кто-то из посторонних проникнуть туда, сейчас разбираются силовики. Подъезд жилого дома на Бутырском валу уже осмотрели опера. Удалось ли найти какие-либо улики, пока что не сообщается.

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