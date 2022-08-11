Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре Фото: REUTERS

В городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются.

«Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

1. Что из себя представляет ЗАЭС

Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях.

Ее строительство началось в 1979 году, но только 21 декабря 2021 года вышла на свою полную мощность - 6040 МВт электроэнергии.

Персонал станции составляет 11,5 тысяч человек.

4 марта 2022 года в ходе российской специальной военной операции большая часть Запорожской области, в том числе и Энергодар вместе с АЭС, перешла под контроль Российских сил. По сообщению украинских официальных властей, с этого момента на территории ЗАЭС постоянно находятся 10-15 российских специалистов. То есть основной персонал на ней остался украинским. Это же подтверждают и в МАГАТЭ.

2. Кто и чем по ней лупит?

- Бьют по ней Украинские вооруженные силы, - заявил в беседе с KP.RU член высшего совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. - Причем арсенал они используют совершенно разный - от простых минометов и кустарных беспилотников и систем залпового огня. Причем удары идут как правило с другой стороны Днепра, пока контролируемой режимом Зеленского. Наша разведка раскрыла один из таких планов: выезжало пять машин и каждая должна была выпустить по четыре десятка ракет.

Расстояние по прямой от города Никополь (на правом берегу Днепра) до станции - 12 километров. От поселка Ильинка - 10 километров. Для современных видов вооружений, это не преграда.

3. Чего добивается Украина?

Запорожская АЭС нужна им как воздух.

Во-первых. ее возвращение - «дело чести». Это была бы крупнейшая победа Украины, сравнимая с возвращением Донбасса под свое управление.

Во-вторых, есть и вполне экономическая выгода: 20% энергии которую вырабатывает станция - это очень много (при этом электроэнергия выработанная на АЭС является самой дешевой, по сравнению с другими источниками). И эти 20% скоро перестанут поступать на Украину, потому что российские власти готовы перенаправить поток со станции на Россию. Потерянную мощность Украине придется чем-то восполнять. Особенно актуально это перед наступлением холодов.

Зеленский через международные организации пытается продавить ввод на АЭС миротворческого контингента. С его помощью он намерен вернуть контроль.

4. Зачем она Америке?

Ничего личного - просто бизнес.

В США понимают, что кормить Украину зимой придется им. И эти 20% мощности страны им бы сделали весьма неплохую экономию.

К тому же, несколько лет назад станцию начали переводить на американское топливо. Объем контрактов оценивается в несколько сотен миллионов долларов в год. Эти деньги просто так терять никто не хочет.

К тому же ЗАЭС - это и инструмент геополитического влияния:

- Вашингтону не выгодна сильная Европа, им нужен вассал, а не партнер, - объяснил в беседе с KP.RU президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. - Поэтому они с удовольствием усиливают напряженность в Европе, там самым ослабляя европейскую безопасность. Тем более, потом можно безнаказанно все валить на нас.

5. Что нужно России?

Как это ни странно, в первую очередь спокойствие. Ядерная катастрофа, очевидно, по нам ударит больнее всего - облако пойдет в первую очередь на южные регионы страны.

Стабильная работа станет и залогом нашей энергобезопасности. Во-первых, АЭС будет работать на нас - обеспечивать электричеством освобожденные Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

Во-вторых, мы можем неплохо заработать, продавая электричество на ту же Украину. Этого не исключил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В-третьих, у нас есть топливо для станции такого типа. До сих пор половина реакторов работает именно на поставках Росатома.

МАГАТЭ говорит, что они не могут быть уверены, что станция под российским контролем остается в безопасности, хотя признают, что радиационный фон в окрестностях остается в пределах нормы. Российские власти уже несколько раз пытались добиться того, чтобы делегация организации прибыла на место, но Украина всячески этому препятствует своими обстрелами.

Киеву нельзя пускать МАГАТЭ в Энергодар еще и потому, что там остались следы грязной бомбы, которую они тут готовили. И Зеленский знает, что мы об этом знаем и готовы предьявить любой инспекции.

6. Куда смотрит Европа?

- Европейский истэблишмент иногда действует в рамках каких-то своих безумных идей и инициатив. При этом не понимая, чем это может закончиться, - отмечает Георгий Федоров. - Мы помним, что даже в новейшей истории Европа очень часто заигрывалась с огнем и получала в результате большую кровь (взять хотя бы сделку Чемберлена с Гитлером, после которой та же самая Британия умылась кровью). Но их жизнь ничему не учит - они не понимают, с чем играют, думают, что все рассосется, а на самом деле у них под боком может случиться крупнейшая в истории техногенная катастрофа.

7. А может ли быть второй Чернобыль?

Если одним словом, то да. Но все не так просто.

У нас там стянута весьма внушительная группировка по охране - это и противовоздушная оборона и противоракетная, там же стоят части, которые защищают от диверсантов.

На даже если 95% удара будет отражено, 5% все-таки дойдут до цели.

Станция была построена, пусть при позднем, но Советском Союзе. И тогда еще строили так, чтобы она могла выдержать если не ядерный, то уж массированный удар точно. Поэтому за сами энергоблоки бояться надо, но не сильно.

Но украинцы тоже все это знают и целятся по вспомогательной инфраструктуре - по системам охлаждения, по сетям. Точно так же они сделали в Чернобыле, когда наш спецназ занял станцию в самом начале спецоперации.

- Там были удары по подстанциям и линиям электропередач, - напоминает Владимир Рогов. - Они питают охлаждение саркофага на Чернобыльской АЭС. Если нет электричества - саркофаг разогревается и дальше может начаться неконтролируемая реакция.

А вот если начнется неконтролируемая реакция, то тогда пиши «пропало». Возвращаемся к пункту 1 - «Самая большая в Европе». Мало не покажется никому.