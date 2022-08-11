Как Гузеева и Сябитова переживают закрытие программы «Давай поженимся»

Сябитова и Гузеева полгода без «женилок». Лариса Андреевна у моря в Болгарии — восстанавливает здоровье после ковида. Роза Раифовна летом слетала на съемки нового шоу, а теперь нянчит новорожденную внучку. Фото: СОЦСЕТИ

Программы «Давай поженимся» и «Модный приговор» на днях отметили дни рождения. «Женилки» (так ласково телевизионщики называют свой проект) вышли в эфир 14 лет назад, а истории модных преображений – 15 лет назад. В июле и августе на ТВ по традиции большинство развлекательных шоу в отпуске до нового телесезона (конец августа – начало сентября). Но в этот раз часть развлекательных программ покинула эфир федеральных каналов в конце февраля.

В их эфирное время выходят актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы - на них сейчас большой спрос и интерес в обществе. Ситуация в стране и мире меняется каждый час, и телевизионщики на Первом канале и на «России» стараются успеть обо всем не просто рассказать, но и разъяснить, проанализировать.

Однако полностью народ развлечений не лишили. Так на Первом часть шоу вернули в эфир: «На самом деле» и «Пусть говорят» вместо ежедневного перешли на разовый показ в выходной день; по субботам идет «Видели видео?» и «Сегодня вечером», а по пятницам «Поле чудес»; бывают и концертные программы. На «России» из интересных развлечений: семейные душевные передачи выходного дня «Привет, Андрей!» и «Песни по душам». В ежедневном эфире остались: сериалы, социальные проекты, познавательные передачи. Одновременно к социально-значимым и познавательным можно отнести утренние ежедневные медицинские проекты двух главных каналов. А вот именинников «Давай поженимся» и «Модного приговора» в сетке давно нет. Мы узнали, что будет с проектами.

Лариса Гузеева без работы на ТВ не останется. Звезды уверены, что шоу вернется в эфир. Возможно, что раз в неделю. Фото: СОЦСЕТИ

Пообщавшись с ребятами из команды «женилок», четко прояснили следующий факт: надежда умирает последней. Сотрудница «Давай поженимся» рассказала KP.RU: «Нам никто не говорил о закрытии проекта. Он временно приостановлен. Мы надеялись, что выйдем снимать шоу на сентябрь в начале августа, но съемок не будет. Да и куда вставать в эфир? На нашем месте идет информационный канал. Надежда умирает последней: думаю – может поставят нас по выходным или до полудня в будни? Есть запас отснятых, но еще непоказанных новых передач. Мы все ждем новостей и готовы выехать на съемки сразу же. Повторюсь, что проект не закрыт. Это временное отсутствие в эфире. Надеюсь…»

Команда «Давай поженимся» выходила на работу раз в месяц: за пару дней снимали программы на четыре (иногда пять) недель вперед – обычная практика многих развлекательных шоу. Звезды проекта оптимизма не теряют. Лариса Гузеева все лето с семьей в Болгарии - восстанавливается на море после тяжелого ковида. Эта артистка без работы не останется – при желании получит и роли в кино, антрепризе; и роль ведущей в другом проекте или на развлекательном канале. А вот Роза Сябитова за работу в «Давай поженимся» держится крепко: эфиры поддерживают популярность личного бренда свахи. Но и Сябитова без работы не сидит: летом слетала на съемки шоу ТНТ «Звезды в Африке» - в качестве участницы, за гонорар. Сваха спокойна и в личных разговорах уверена – они вернутся в эфир. Члены команды «Давай поженимся» тоже подрабатывают на других проектах: некоторые пошли снимать новый проект про ремонт и преображение квартир, а точнее – «Про уют» с актрисой и дизайнером Верой Кинчевой.

Судьба передачи «Модный приговор» более туманна. Проект также никто официально не закрывал. Однако о возобновлении съемок речи пока нет. А члены съемочной бригады давно уже ищут подработки.