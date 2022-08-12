«Санкции - не пандемия, переждать не получится. Это на 10-15 лет»: эксперты назвали три сценария развития экономики России

Макроэкономисты назвали три сценария развития России на фоне конфронтации с Западом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопрос "что будет дальше?" в нынешние времена самый актуальный. В экономическом смысле он звучит более остро. Жива еще в народе память о нестабильных 90-х годах и отката в прошлое никто (ну, почти) не хочет.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустили прогноз о будущем России, и вот главная мысль из документа:

«Санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет. «Переждать» санкции подобно пандемии не получится».

При этом руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрий Белоусов предлагает три возможных сценария развития нашей экономики.

1. Институциональная инерция (сейчас переведем на русский)

Это самый вероятный сценарий. По оценке экспертов, его вероятность - 47%.

По сути, это затяжная стагнация с попытками поддержать стабильность экономики и неизбежным отставанием в технологическом развитии. В докладе ЦМАКП отмечается, что эта политика хорошо знакома россиянам по последним годам.

Прогнозы такие:

- до 2030 года производительность труда и зарплаты остаются на прежнем уровне,

- уровень безработицы - 5,5–6%,

- прирост серого сектора экономики за счет параллельного импорта.

- рост инвестиций, не превышающий 2,5% в год,

- уровень потребления людей растет также, как инвестиции.

- В целом же уровень жизни населения будет стагнировать, - подводит итог Дмитрий Белоусов.

2. Борьба за рост

Вероятность реализации - 40%.

Если говорить в общем, то это модернизация российской экономики в новых условиях. При этом сценарии нас ждет активное сотрудничество власти и бизнеса, заимствование технологий (по примеру Китая), максимально активный выход на доступные рынки.

Прогноз:

- рост доходов населения на 2,5–3,7% в год,

- уровень безработицы - 4,5–5%,

- рост инвестиций в основной капитал - 3,5% в год и выше.

3. Автаркия

Вероятность реализации — 13%.

Автаркия – это закрытая экономика, которая взаимодействует с внешней средой по-минимуму. Если в двух словах – Северная Корея. В этом сценарии Россия максимально «делает все сама», достигая почти полной независимости в производстве, снижая при этом качество выпускаемой продукции и безнадежно отставая технологически. Уровень жизни россиян при этом неизбежно падает.