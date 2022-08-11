Потерявшая голос после коронавируса Валерия отменяет гастрольный тур

Проблемы перед гастролями настигают певицу раз за разом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад стало известно, что 54-летняя народная артистка России, певица Валерия лишилась голоса из-за перенесенного коронавируса. Поэтому не сможет выступать на сцене в ближайшее время.

Грустная новость пришла аккурат в преддверии гастрольного тура, запланированного на сентябрь.

— Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно, — призналась Валерия.

Как оказалось, месяц назад артистка перенесла COVID-19, и сразу после этого у нее появилась заложенность в груди — теперь петь живьем некоторое время Валерия не сможет.

Проблемы перед гастролями настигают певицу раз за разом. В 2009 году Валерия отменила концерт в Кирове из-за смерти отца. В том же году в Петербурге — из-за неправильно сделанных афиш (злые языки говорили, что проблемы совсем в другом).

В 2022 году был отменен концерт Валерии в Дубае — певица объяснила это тем, что местные музыканты внезапно отказались выходить на одну сцену с российскими артистами из-за международной обстановки. Затем были отменены концерты этим летом в Сочи, Краснодаре и Пятигорске — Валерия заболела коронавирусом второй раз.