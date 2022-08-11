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Политика11 августа 2022 15:50

Стало понятно, почему Европа ополчилась против России - политики не скажут этого вслух

Арестович заявил, что Европа не может забыть проигранные России войны
Павел ПАНАЕВ
Арестович заявил, что Европа не может забыть проигранные России войны

Арестович заявил, что Европа не может забыть проигранные России войны

Оказывается им не дают спокойно спать проигранные в разные годы войны против России. Немцы и американцы не могут простить Великую Отечественную, Шведы до сих пор обижены на "Полтаву", а французов трясет от Бородино. Теперь этого никто не скрывает.

Проговорился советник офиса президента Украины и главная говорящая голова Зеленского Алексей Арестович. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, как европейские чиновники подбадривают Украину:

- "На "Рамштайне" (авиабаза НАТО в Германии, - ред.) все пожимали руки и говорили: "Пожалуйста, добейте гадину". Шведы добавляли: "За Полтаву". Французы добавляли: "За Бородино", - заявил Арестович.

Только вот вслух сказать такое же боятся.

- Конечно, политики не скажут этого вслух, но это же не просто так – это министры обороны стран. И сопровождающие лица, - добавил он.

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