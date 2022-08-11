Стало понятно, почему Европа ополчилась против России - политики не скажут этого вслух

Арестович заявил, что Европа не может забыть проигранные России войны

Оказывается им не дают спокойно спать проигранные в разные годы войны против России. Немцы и американцы не могут простить Великую Отечественную, Шведы до сих пор обижены на "Полтаву", а французов трясет от Бородино. Теперь этого никто не скрывает.

Проговорился советник офиса президента Украины и главная говорящая голова Зеленского Алексей Арестович. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, как европейские чиновники подбадривают Украину:

- "На "Рамштайне" (авиабаза НАТО в Германии, - ред.) все пожимали руки и говорили: "Пожалуйста, добейте гадину". Шведы добавляли: "За Полтаву". Французы добавляли: "За Бородино", - заявил Арестович.

Только вот вслух сказать такое же боятся.

- Конечно, политики не скажут этого вслух, но это же не просто так – это министры обороны стран. И сопровождающие лица, - добавил он.