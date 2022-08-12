Охота на «крота»: самого ценного агента русской разведки в ЦРУ так и не разоблачили

До того, как начать неплохо зарабатывать на жизнь писательским трудом, Бэр в качестве агента ЦРУ служил в Ираке, Индии, Таджикистане, Марокко и других странах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имена агентов спецслужб крайне редко становятся достоянием общественности, обычно лишь в случае громкого провала.

Бывший агент американского ЦРУ Роберт Бэр выбрал иной пусть к славе – он стал известным писателем.

До того, как начать неплохо зарабатывать на жизнь писательским трудом, Бэр в качестве агента ЦРУ служил в Ираке, Индии, Таджикистане, Марокко и других странах.

После ухода в отставку он написал автобиографическую книгу, в аннотации к которой указано среди прочего о том, что «автор был одним из лучших взрывников ЦРУ». Затем Бэр выпустил еще несколько книг, и каждая стала бестселлером.

И вот из-под его пера вышел «Четвертый человек». В ней Бэр не просто выражает уверенность, но и называет имя сотрудника американских спецслужб, якобы работавшего на Москву, но который так никогда и не был разоблачен.

ПЕРВЫЙ В ТРОЙКЕ

Имена двух офицеров ЦРУ Эдварда Ли Ховарда и Олдрича Эймса, а также агента ФБР Роберта Ханссена, в США не любят вспоминать. В свое время они помогли России выявить десятки завербованных американцами россиян. Потери ЦРУ были столь велики, что на долгие десятилетия американские разведчики потеряли возможность получать вообще хоть какую-то достоверную информацию из Москвы.

В конце февраля 1994 года высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса вызвали из дома под предлогом срочного вызова на службу. Как только «Ягуар» Эймса отъехал от дома, его сразу окружили другие автомашины, набитые сотрудниками ФБР.

Так был арестован Олдрич Эймс, не в последнюю очередь погоревший на своей любви к красивой жизни. Американская контрразведка давно была в курсе его непомерных трат, но имела все подтверждения того, что лишние деньги Эймс получает от богатых родственников своей жены.

Олдрич любил Марию до такой степени, что на первом допросе согласился рассказать все в обмен на гарантии неприкосновенности супруги. Признания Эймса не просто повергли руководство ЦРУ в шок, но и заставили главу агентства подать в отставку: Олдрич Эймс оказался одним из самых ценных агентов советской и российской разведки в истории – точность и объем переданной им в Москву информации были по-настоящему бесценными.

В ЦРУ поимку Эймса, курировавшего в агентстве российское направление, объяснили новейшими методиками разоблачений: мол, если раньше «кротов» ловили только на основании информации, полученной от собственной агентуры, работавшей за рубежом, то теперь стали использовать детективную работу в рамках системы внутренней безопасности. За Эймсом якобы много лет наблюдали свои же, уличив его в жизни на широкую ногу. Именно такое заявление после ареста Эймса сделал офицер ЦРУ Пол Рэдмонд, разработавший несколько операций по поимке русских шпионов в Америке. Рэдмонд не стал вдаваться в подробности того, что все эти годы в американской разведке получали детальные подтверждения того, что немалые средства чета Эймсов действительно регулярно просто так получала из Колумбии, от состоятельных родственников Марии Эймс, а сам Рэдмонд всегда тщательно проверял Эймса и никогда не находил признаков того, что тот работает на Москву.

Олдрич Эймс Фото: wikimedia.org

ПРЕДАТЕЛЬ МАКС

На самом деле Эймса сдал офицер советской разведки по имени Александр Запорожский, получивший в ЦРУ кодовое имя Макс. Он был завербован американцами в одной из восточноафриканских стран в конце 1980-х годов. Именно Запорожский сообщил своему вашингтонскому куратору, что русские совершили одно проникновение в ЦРУ и одно в ФБР. Получив от Макса дополнительную информацию, ЦРУ убедилось в причастности к шпионской работе на Россию Эймса, а позднее и Ханссена. (В 2003 году Запорожский был приговорен к 18-и годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа в пользу США. В 2010 году вместе с Сергеем Скрипалем и еще двумя изменниками был обменян на десять российских граждан, обвиненных в США в шпионаже).

Подозрения в том, что на Москву успешно работает еще один «крот», тем временем только усиливались. Но четвертого так и не нашли. Бэр считает, что это куда более значимый провал американских спецслужб нежели предательства Эймса и Ховарда, потому что, по его мнению, «тайна четвертого человека имеет гораздо большее историческое значение, чем просто банальная шпионская история».

ПОДОЗРЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Среди прочего Запорожский сообщил американцам, что русские от одного из своих «кротов» знают даже такую деталь, как размер, форму и цвет картонных карточек, на которых в единственном экземпляре записаны и хранятся настоящие имена самых секретных агентов и информаторов ЦРУ. Доступ к этой картотеке имели лишь считанные руководители разведывательного агентства; о карточках ни Эймс, ни Ховард, ни тем более Ханссен, служивший в другом ведомстве, ничего не знали. Также Макс точно назвал все имена тщательно засекреченных чинов ЦРУ, принимавших участие в оперативной работе, направленной против России, и регулярно собиравшихся на закрытые рабочие совещания. Имена, даты и места проведения совещаний, обсуждавшуюся на них тематику никак не могла знать тройка арестованных «кротов», доступ к этой суперсекретной информации мог иметь только узкий круг руководителей американского разведывательного ведомства.

Об этом и многом другом Бэр узнал от офицера американской контрразведки Лейн Баннерман, игравшей ключевую роль в неудачной охоте на четвертого «крота». Он также пообщался с другими своими бывшими коллегами, уверявшими его в том, что четвертый российский шпион точно существовал.

ВОТ ЭТО ФИНАЛ

Бэр называет имя того, кого и он сам, и многие его бывшие коллеги считают тем самым четвертым. Это бывший замначальника Центра контрразведки ЦРУ Пол Рэдмонд - да, тот самый, который возглавлял операцию по поиску внедренных русских агентов.

Рэдмонд – легенда американской разведки, сейчас он на пенсии. Сам Бэр деликатно оговаривает, что в возможном предательстве Рэдмонда он «не до конца уверен» и признает, что «большинство выявленных аномалий могут иметь вполне невинные объяснения и «вовсе не требуют работы русского шпиона на седьмом, самом закрытом от посторонних глаз этаже штаб-квартиры ЦРУ».

Сам Рэдмонд, прочитав книгу, выступил с заявлением, в котором, разумеется, отверг все выдвинутые против него столько необычным способом подозрения.

«Это четвертый – идеальный шпион. Он был и, возможно, остается в состоянии сообщать русским обо всем, что ЦРУ делало или планировало делать в отношении России… Он шпионил играя, не за деньги, а поэтому не был пойман», - не унимается Бэр, откровенно намекая на то, что отставник Рэдмонд живет скромно и никогда не был замечен в стяжательстве.

Бэр не без сожаления заключает: «Если посмотреть послужной список тех агентов ЦРУ, которые имеют отношение к постсоветской России, то ясно видны посредственность и отсутствие воображения. Российский отдел ЦРУ укомплектован игроками второго эшелона. Одно из подтверждений этому – их готовность поверить в версию о четвертом человеке, а ведь она лишь подтверждает их полную некомпетентность».