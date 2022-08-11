На работе будь готов петь, плясать, кормить котов: россияне назвали самые странные корпоративные обычаи

В лидерах «странностей» участие в корпоративных спортивных мероприятиях Фото: Shutterstock

- А теперь все встали, приложили руку к сердцу и хором поем гимн нашей компании! А потом на обед всем отделом шаго-о-ом марш!

Если вам это кажется сценкой из жизни сумасшедшего дома, спешим вас разочаровать: для некоторых россиян это часть рабочих будней. Во многих компаниях куча времени и сил уходит на следование ритуалам, которые зачастую прямого отношения к работе не имеют.

Аналитики портала Зарплата.ру опросили больше полутора тысяч россиян и выяснили, с какими самыми необычными корпоративными правилами им пришлось столкнуться. И четверть респондентов самым странным требованием начальства считает контроль рабочего времени - необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, на обед и даже на походы в туалет.

- А мне странно, что так много отвечавших назвало это требование странным, - прокомментировал KP.RU эксперт по карьерному росту Гарри Мурадян. - Есть работники, чье нахождение на рабочем месте, очень важно. Например, охранник, сотрудник службы безопасности. Вот представьте картину, когда охранник в супермаркете, не уведомив старшего по смене, спокойно выходит покурить — мол, что там произойдет за 5-7 минут. Такая история может закончиться хищением. А если это атомное производство, и человеку, стоящему у пульта, захотелось отойти? И даже на менее опасном производстве бывают ситуации, когда сотрудник может понадобиться в любую минуту. Ничего в этом драконовского нет.

В целом, список «странностей» достаточно мягок, считает эксперт.

- Это еще что! Я знаю компанию, где сотрудникам не разрешается находиться в туалете дольше 7 минут - там даже не поскупились на таймеры, - говорит эксперт по карьерному росту Гарри Мурадян. - Конечно, это перебор. Такие меры появляются, когда в компании что-то не так, но как сделать правильно, руководство не знает. И получается картина «слабый менеджмент управляет слабыми сотрудниками». В той компании, кстати, контроль вызвал обратный результат: работники стали проводить в туалете 6 минут 59 секунд даже если им не требовалось столько времени. Такая ответка.

Среди других жестких корпоративных правил, с которыми ему приходилось сталкиваться, Гарри Мурадян назвал увольнение за обсуждение зарплат в коллективе и обычай добровольно-принудительно скидываться на подарки руководству.

На работе будь готов петь, плясать, кормить котов Фото: Дмитрий ОРЛОВ

В лидерах «странностей» и участие в корпоративных спортивных мероприятиях.

- Знаю, что в компании Adidas, которая ушла с нашего рынка, это требование было обязательным, - говорит Мурадян. - Кто не выполнял установку на спорт, того гнобили: мол, что ты делаешь в спортивной компании, если далек от спорта? Тебе с нами не по пути.

А многое из того, что отвечавшие назвали странным, эксперту показалось вполне нормальным. Например, корпоративный стиль в одежде, участие в продвижении компании в соцсетях, исполнение корпоративного гимна.

Гимны — это вообще отдельная отрасль. И неплохой приработок: срифмовать 4-5 пафосных строф на корпоративную тематику стоит от 5 тысяч рублей. Столько же — мелодия. Исполнение подороже — от 10 тысяч рублей. Компании с именем подряжают на это таких именитых звезд как Олег Газманов, Александр Маршал и другие.

- Ха, гимны, - отозвался на это Мурадян. - Я знаю компанию, где утро начинается не просто с корпоративного гимна, а с корпоративного танца! И не кто во что горазд, а специально с хореографом разучивали па. Все собираются в спортзале и танцуют, а потом расходятся по рабочим местам. Нормально заряжает. Кстати, многие с недоверием относятся к тимбилдингу (мероприятиям, которые призваны укрепить корпоративный дух, — Ред.). Как специалист могу сказать, что польза от них есть: коммуникации между сотрудниками становятся крепче и дружелюбнее. Это положительно сказывается на работе.

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