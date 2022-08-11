Сборная Вооруженных Сил России отмечает победу в Международных курсантских играх

Всего в III Всемирных курсантских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран мира Фото: Александр ГЛУЗ

Торжественные мероприятия идут в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Там собралась сборная Вооруженных Сил России отметить победу в III Всемирных курсантских играх, а также другие участники состязаний.

Всего в III Всемирных курсантских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран мира, которые подтвердили главный лозунг Международного совета военного спорта «Дружба через спорт».

«На турнире, вы приобрели неоценимый опыт, который вам поможет в будущем не только в спорте, но и в жизни. Уверен, вы приобрели новых друзей. Поздравляю всех победителей и призеров этих Игр. Желаю идти вперед улучшать свои результаты и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом», - сказал статс-секретарь заместитель Министра обороны России Николай Панков на торжественной церемонии закрытия III Всемирных курсантских игр.

«По итогам Игр сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации в общекомандном медальном зачете безоговорочно заняла первое место, завоевав 145 медалей, из которых: 73 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. Второе место заняла команда Республики Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье Армения – (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)», - заявили в Минобороны России.

Команда Вооруженных Сил России установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных медалей в истории проведения курсантских игр - 145 штук! Также, сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации стала сильнейшей в международном военном пятиборье, легкой атлетике, спортивном ориентировании, стрельбе, волейболу, плавании и летнему биатлону.

В соревнованиях по плаванию было установлено 16 рекордов курсантских игр, а 15 российских спортсменов выполнили норматив Мастера спорта России.