Шойгу посетил ряд предприятий оборонной промышленности в Коломне и Туле

Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

«В подмосковном городе Коломна Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения. Министру обороны были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Шойгу был продемонстрирован технологический процесс производства и оконечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия.

На предприятии главу российского военного ведомства сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

А в Тульской области министр проверил выполнение госзаказа Конструкторским бюро приборостроения им.А.Г.Шипунова, где вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной военной техники.

«Руководством предприятия министру обороны были представлены новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения и доложены варианты модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии», - отметили в военном ведомстве.

Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ», где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.

Глава военного ведомства провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции.