Шойгу посетил ряд предприятий оборонной промышленности в Коломне и Туле

Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.
«В подмосковном городе Коломна Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения. Министру обороны были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией», - прокомментировали кадры в Минобороны России.
Шойгу был продемонстрирован технологический процесс производства и оконечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия.
На предприятии главу российского военного ведомства сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
А в Тульской области министр проверил выполнение госзаказа Конструкторским бюро приборостроения им.А.Г.Шипунова, где вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной военной техники.
«Руководством предприятия министру обороны были представлены новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения и доложены варианты модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии», - отметили в военном ведомстве.
Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ», где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.
Глава военного ведомства провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции.