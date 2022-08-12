Анекдоты: Когда феминистки возмутились, что в банях сохраняется гендерное разделение, мужики обрадовались, но когда увидели феминисток, потребовали оставить все как есть

- Вас сегодня просто не узнать!

- Что, хорошо выгляжу?

- Не в этом дело. Вы кто?

* * *

Знаете ли вы?

Если у вас на карте лимит на снятие 100 тысяч рублей в день, то, чтобы снять 2,8 млрд рублей, вам понадобится 77 лет.

* * *

Свидетели Иеговы, позвонившие в дверь киллера, успели только сказать: «Мы свидетели…»

* * *

На экзамене в институте:

- Вы заслуживаете твердую 4.

- Профессор, но я заплатил за 5?

- Инфляция.

* * *

После недели пребывания на море в Турции вернулись в Москву.

Бледный пограничник с выпученными от бдительности глазами внимательно осмотрел мой свежий лик, покрытый красивым загаром, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил: «Цель вашего возвращения?»

* * *

В аптеке:

- Что вас интересует?

- Для начала дайте валидол, а потом я посмотрю цены...

* * *

Вы не представляете, как это приятно - есть выкопанное тобой в собственном огороде! Вчера, например, у нас были на обед кроты, сегодня - высоковольтный кабель.

* * *

Женский фильм - это такой фильм, в котором жена в течение всего сеанса изменяет мужу, а в конце он молит ее о прощении.

* * *

- А я за сына сильно переживаю. Недавно его с сигаретой поймал - так заставил съесть всю пачку.

- Ну наверняка он теперь не курит?..

- Да, теперь он сигареты ест…