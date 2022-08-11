Оскар Кучера о сделавшей громкое заявление Шукшиной: "Мне искренне жалко Машу"

Оскар Кучера предположил, что Мария Шукшина может быть не в себе Фото: кадр из фильма

В начале августа Мария Шукшина выступила с заявлением, которое вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает песни Софии Ротару и Верки Сердючки. Актер Оскар Кучера, услышав предложение коллеги по цеху, сильно удивился.

Оскар Кучера предположил, что Мария Шукшина может быть не в себе. "Я думаю, что Маша, вероятно, сошла с ума... Если она думает, что те, кто слушают Ротару и Сердючку и других украинских исполнителей, от этого перестают быть патриотами, то мне искренне жалко Машу", - начал свой монолог артист.

Он искренне надеется, что наследница Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной могла иметь ввиду что-то другое. "Все-таки я склонен не верить в то, что Маша Шукшина могла предложить такое. Я всегда относился к ней как к хорошему человеку", - цитирует многодетного отца "Экспресс газета".

Он добавил, что ему очень грустно слышать от актрисы некоторые заявления. Особенно, когда она не проверяет информацию. "Я считаю, что это просто низко", - резюмировал Оскар.

Напомним, Шукшина призвала граждан жаловаться на ругающих Россию звезд. "В условиях военного времени предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем", - отмечала артистка.