Алексей Арестович, советник главы офиса Зеленского, планирует баллотироваться в президенты незалежной

ВСУ продолжают попытки атаковать АЭС

Город атомщиков Энергодар и Запорожская АЭС, здесь расположенная, вновь атакуются ВСУ. Очередные ракетные и артиллерийские обстрелы производились в ночь на 11 августа и уже утром и днем. Член временной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил: «Накануне заседания Совбеза ООН о безопасности ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА». Большая часть атак успешно отразили ПВО. Но 3 снаряда ближе к вечеру упали неподалеку от хранилища изотопов. Радиационный фон в норме, но по данным Рогова, Киев продолжает готовить масштабную провокацию на атомной станции.

Немецкие самоходки ломаются как спички

Телеканал N-tv сообщил, что более 60 % самоходок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые ФРГ и Нидерланды передали Киеву, уже вышли из строя. Этими данными с журналистами поделился депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер. По его сведениям, большая часть из 15 самоходных гаубиц, предоставленных ВСУ, не готовы к бою. Причем виной этому стал не «российский огонь», а то, как украинские «воины света» активно используют эти вооружения. Киев требует от Берлина предоставить больше запчастей. Но сложности возникают и с возможностью срочного ремонта оружия на месте. Стоит отметить, что из Германии доставлено десять танковых гаубиц PzH 2000, и пять - из Нидерландов. Когда голландцы узнают, что стоит за словосочетанием «черный тюльпан», они предпочтут поставлять не самоходки, а цветы. Впрочем...

Зеленскому рекомендуют признать свои ошибки

Пол Тейлор, обозреватель издания Politico выражает крепнущее среди разумных людей на Западе мнение, что шестому президенту незалежной пора признать ошибки украинской армии, о которых говорится в докладе Amnesty International, а не закатывать истерики, обвиняя правозащитную организацию в «продажности русским». Журналист отмечает, что отчет организации, критикующий украинскую армию за то, что ВСУ подвергают опасности жизни мирных жителей из-за военных действий в жилых районах, вызвал бурю негодования и в Киеве, и в Европе. Буря эта уже побудила главу киевского офиса Amnesty Оксану Покальчук и соучредителя шведского отделения Amnesty International Пера Вестберга уйти в отставку. Тейлор справедливо замечает: «Отчет Amnesty может быть политически неудобным для правительства Украины и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным. Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц». Да, но это если обращаться к разуму. А с этим на Днепре проблемы.

Курские поселки снова обстреляны украинцами

Роман Старовойт, глава Курской области, заявил, что в Глушковском районе вновь была стрельба, с украинской стороны атакованы несколько поселков. В Telegram-канале курского губернатора сообщается: «В Глушковском районе снова неспокойно. Противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи». Пострадали здания и сельхозтехника. А кто-то в Киеве клялся и божился перед хозяевами в Вашингтоне и Брюсселе, что из западного оружия стрелять в сторону мирных российских сел они не будут.

Для детей беженцев из Украины в ФРГ не хватает учителей

Die Welt пишет, что в ФРГ из-за острой нехватки школьных педагогов со специальными знаниями возникают проблемы с интеграцией и обучением детей украинских беженцев. Дети эти, естественно, не понимают немецкий язык и своих учителей. Школьная администрация старается разместить учеников в «приветственные классы». При том эксперты отмечают, что интеграция детей проходит лучше, если их распределять не в специальные приветственные классы, а в обычные. В Союзе образования и науки (GEW) считают, что пора признавать квалификацию иностранных, в том числе, украинских учителей в Германии, чтобы избежать нехватки кадров. А никто не провел анализ — в большинстве семей беженцев говорят по-украински или по-русски?

Арестович готов идти в президенты Незалежной

Алексей Арестович, советник главы офиса Зеленского, планирует баллотироваться в президенты незалежной. Вот что сообщил украинский телеканала «Пятый»: «Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок». А вот что заявил сам пан советник: «Все говорят про мой безумный рейтинг. Но мой рейтинг – это рейтинг президента, я себя от президента не отделяю… Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно». Это он потом будет рассказывать, как обгонял, как подрезал, и почему рейтинг — безумный? Только вот кому?

Штаб ВСУ в Артемовске переброшен в Краматорск

Разведка ЛНР зафиксировала передислокацию штаба украинских военных подальше из Артемовска. Вот что сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: «Отмечена передислокация штаба вооруженных формирований Укарины, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске». Ранее сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в их промзонах идут бои. А украинскому штабу в Краматорске надо следить, чтобы по ним своя же «Точка У» не прилетела, как по вокзалу в апреле.

Когда пройдет референдум в ДНР

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что дату референдума о присоединении Донецкой народной республики к России озвучат после полного освобождения ДНР. Пушилин так и заявил: «Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума». Он отметил, что Донецк имеет опыт проведения референдума и выборов главы республики и парламента. До того глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман предполагал, что референдум может пройти в сентябре. Как говорил герой отличной советской классики «Э-э, та-ра-пица нэ надо, слушай!»

Сколько соберут на восстановление незалежной?

25 октября этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц намерены в Берлине собрать конференцию стран ЕС по важной теме: как восстанавливать Украину. По данным агентства Bloomberg, речь будет идти о беспрецедентных суммах. При том, что уже в сентябре Киеву собираются передать 8 млрд евро. Но Шольц предполагает, что на возрождение незалежной денег потребуется больше, чем пошло на «план Маршалла». Интересно будет посмотреть при этом на лица избирателей в европейских странах-спонсорах.

Украина подкосила экономику Британии!

Британское издание The Telegraph констатирует, что английскую экономику разрушают последствия двух кризисов - конфликт в незалежной и энергетический кризис (которые, в общем, взаимосвязаны). Обозреватель издания Бен Райт делает вывод, что в Британии многое вскоре вообще перестанет функционировать — от коммуналки до здравоохранения. Так что любителям англосаксонских порядков в Киеве пора призадуматься. И заодно покаяться перед британцами — из-за них ведь страдают на Альбионе.