Минобороны: обстрелы националистами Зеленского Донецка и Запорожской АЭС - терроризм

В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака Фото: REUTERS

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам атомной энергетики.

«Так, 11 августа 2022 г. подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник также напомнил, что 10 августа 2022 г. артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе.

«В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей», - сообщил Мизинцев.

Только благодаря оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения.

Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей, - обратил внимание на серийные преступления Зеленского Мизинцев. - Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма.

Мизинцев очередной раз призвал так называемый «цивилизованный» Запад, Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия осудить действия киевских властей и немедленно оказать влияние по недопущению нанесения ими ударов по объектам потенциально опасных производств, а также атомной энергетики.

Фото: Министерство обороны РФ

Тем временем Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Николаеве на территории детского сада № 103 (ул. Океановская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась, боевики фактически используют местное население в качестве «живого щита»».

- «В Запорожье украинскими националистами в здании детского сада № 295 (ул. Автозаводская) развернут штаб территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена бронетехника».

- «В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в детском саду

(ул. Гастелло) оборудовали командный пункт и склады боеприпасов, по периметру выставили блокпосты, а подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в помещениях детских садов № 8 и 67 (ул. М.Приймаченко) дислоцированы подразделения ВСУ, а на территориях размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты».

- Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, - сообщил Мизинцев и еще раз акцентировал внимание иноагентов, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования народных республик Донбасса «не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 731 человек, в том числе 5 619 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 286 937 человек, из которых 524 153 ребенка».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 547 720 автомобилей, в том числе за сутки – 3 532».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено более 55,9 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 53 914,6 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 434 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 426,9 тонны гуманитарной помощи».