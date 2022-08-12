Вопрос дня: На чем будем ездить в ближайшее время? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ГРЭК, советник профсоюза таксистов:

- Исходить будем из ценовой политики: пойдут машины с «минимальным набором». На втором месте - безопасность, потом - комфорт. То есть «Лады» и относительно недорогие китайцы второго-третьего ряда. Иранские машины пробовали, они недорогие, но там мало места для пассажиров и для багажа.

Эрнест АСЛАНЯН, глава детективного агентства:

- Статистика угона машин растет, много воруют немцев - те марки, на которые не ввозят запчасти. Будем ездить на немецких «конструкторах». Уже есть угоны по привезенным из Эмиратов машинам - там берут «Гелендвагены» за 25 млн, «Эскалейды», «Лексусы». Из Дубая поток «японцев», «немцев», «американцев» увеличится. А люди нашей профессии продолжат ездить на «Ауди А6» и «Мерседесах» Е-класса, самых удобных для наблюдения.

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава «Движения автомобилистов России»:

- Если не вернутся мировые гиганты, поедем на том, что предлагается. В столицах не все захотят ездить на продукции ВАЗа, а в провинции будут летать на «Ладах» и уазиках. Китайцы могут начать поставки не лучших моделей, если почувствуют, что нет конкуренции.

Максим КАДАКОВ, главный редактор журнала «За рулем»:

- Будем ездить на том же, на чем сейчас, но стареющем. С одной стороны - АвтоВАЗ и чуть-чуть УАЗ, с другой - Haval, Geely, Chery и JAK. Китайцы постараются расширять свое присутствие. И расклад будет плюс-минус как прежде - с усилившимися китайцами.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, депутат Госдумы:

- Я за 12 лет работы в одной из групп советников мэра Москвы понял, что советская концепция развития общественного транспорта была разумной. Будем ездить на своих автобусах и трамваях. И на такси, которое выгоднее собственного авто.

Сергей ПОЛЯКОВ, автослесарь:

- Будем поддерживать жизнь машин, на которых люди ездят сейчас.

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