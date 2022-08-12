Город для каждого

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 21 августа включительно на ней можно увидеть ключевые градостроительные и инфраструктурные проекты столицы. Каждый стенд рассказывает и показывает, как за последние десять лет изменились улицы, подземка, площади, парки и набережные. А еще здесь представлены планы дальнейшего развития города. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте https://mosurbanforum.ru.

Интерьеры уходящей в прошлое хрущевки стали хитом среди посетителей выставки в Манеже. Этот стенд реновации посетил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежегодно большой объем строится в рамках транспортных проектов - дороги, метро, создание единого транспортного каркаса, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще один масштабный блок - реновация. Кроме того, последние два-три года выполняется глобальная программа - создание объектов здравоохранения. Только по Департаменту строительства одновременно в стройке находится более 30 поликлиник и крупных медцентров площадью более 500 тысяч квадратных метров».

В специальной зоне в виде тоннеля метро на игре-симуляторе можно «поработать» оператором тоннелепроходческого щита. Фото: Иван МАКЕЕВ

График работы:

• 12 августа: 10.00 - 14.00;

• 13 - 21 августа: 10.00 - 20.00.

Подробная программа.