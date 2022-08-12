Герои спецоперации «Z»: рядовой Евгений Чудан-оол вынес товарища с поля боя

Старший сержант Артем Марчин и майор Андрей Савельев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Политика — тухлое яйцо», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Сам погибай — товарища выручай!».

ВЫВЕЛ ДИВИЗИОН ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Майор Андрей Савельев

«Командир зенитного ракетного дивизиона майор Андрей Савельев в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по прикрытию группировки войск от ударов средств воздушного нападения неонацистских образований. Противник в попытках уничтожить средства ПВО группировки Вооруженных Сил Российской Федерации подверг основную позицию зенитного дивизиона, которым командовал майор Савельев, артиллерийскому обстрелу с применением беспилотных летательных аппаратов.

Оценив обстановку, Андрей Савельев осуществил вывод своего дивизиона из-под обстрела на запасную позицию, благодаря чему удалось избежать потерь среди личного состава, вооружения и военной техники. Затем, развернувшись в боевые порядки, дал команду подчинённым подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника и дальнейшее их уничтожение. Благодаря смелости и решительности майора Савельева и профессионализму его подчиненных все воздушные цели в зоне ответственности дивизиона были ликвидированы».

ВЫЯВИЛ ДВЕ МИНОМЕТНЫЕ ТОЧКИ

Старший сержант Артем Марчин

«Старший сержант Артем Марчин в целях обеспечения беспрепятственного прохождения российских войск по маршрутам следования выполнял задачи по разминированию мостов, переправ и путей следования колонн. Продвигаясь по маршруту в направлении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам старшим сержантом Артемом Марчиным было обнаружено и обезврежено 9 вражеских растяжек. Также в ходе ведения инженерной разведки Артем выявил места размещения 2 вражеских минометных расчетов.

Старший сержант Марчин передал координаты позиций противника вышестоящему командованию, в результате чего по ним был нанесён артиллерийский удар. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшего сержанта Артема Марчина было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район».

ВЫНЕС ТОВАРИЩА С ПОЛЯ БОЯ

Рядовой Евгений Чудан-Оол

«Евгений Чудан-оол в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. В попытке остановить продвижение российских войск, украинские националисты открыли огонь по военнослужащим ВС РФ из стрелкового оружия и минометов. Рядовой Чудан-оол, управляя минометом, уничтожил четыре единицы вражеской техники, а также прицельным огнем ликвидировал 12 украинских боевиков. В ходе боя рядовой Чудан-оол обнаружил, что его товарищ ранен. Оказав первую помощь, Евгений эвакуировал сослуживца в безопасное место.

Самоотверженные и мужественные действия рядового Чудан-оола Евгения позволили успешно вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций».

Рядовой Евгений Чудан-оол

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство обороны Российской Федерации продолжает серию исторических проектов на основе документов из фондов Центрального Архива Министерства обороны России, посвященную освобождению городов Украинской ССР. Очередной мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр» рассказывает про подвиги советских воинов, освободивших Днепропетровск. В нем опубликованы оперативные документы соединений Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан, политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов над мирным населением.

Днепропетровская операция успешно завершилась 23 декабря 1943 года. Так называемый «Восточный вал» – стратегический рубеж немецкой обороны, про который Гитлер говорил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его», – был полностью сокрушен.

К этому времени войска 3-го Украинского фронта не только сокрушили «Восточный вал», но и создали на правом берегу Днепра стратегический плацдарм шириной около 400 км и глубиной в 100 км, что сформировало благоприятные условия для освобождения Правобережной Украины.

Такому результату предшествовали два месяца напряженных кровопролитных сражений, которые начались с героического форсирования Днепра и освобождения важного промышленного центра – Днепропетровска. В опубликованных в разделе наградных материалах описаны подвиги, совершенные в первых боях за плацдармы на правом берегу Днепра.

Вот эти донесения, что были написаны после боя:

Старший лейтенант Георгий Еестафьев

«Старший лейтенант Георгий Естафьев получил боевую задачу с десятью бойцами переправиться через Днепр, захватить плацдарм и удержать позицию до подхода основных сил. Переправившиеся ранее группы из других подразделений в результате сильного обстрела остались без командиров. Немцы жестоко сопротивлялись и сжимали кольцо, поливая места переправы сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем. Молодой разведчик Естафьев быстро оценил обстановку и принял командование на правом берегу на себя. В боях он успешно отбил семь фашистских атак. На своем личном счету он имеет более 200 уничтоженных немецких солдат и офицеров».

Майор Иван Киселев

«Огромное мужество при форсировании Днепра проявил майор Иван Киселев. Он для корректирования артиллерийского огня переправился на правый берег с радиостанцией и связистом. Однако в ходе ожесточенных боев связист был убит, а радиостанция уничтожена. В тот момент наша пехота не поднималась в атаку. Нужен был человек, который смог бы поднять людей (…). На левом фланге создавалось угрожающее положение, тов. Киселев выдвинулся туда в руках с пистолетом, бросился вперед, подняв пехоту в атаку. В результате боя противник был отброшен, а майор Иван Киселев «лично убил до 14 немцев из пистолета».

Капитан Иван Рудниченко

«В числе первых форсировал Днепр агитатор 120-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Иван Рудниченко. Он переправился с группой в 17 человек, которая сразу же вступила в бой. Командир штурмовой группы погиб, 9 человек ранено. В это время товарищ Рудниченко взял командование на себя. В течение суток небольшая группка храбрецов под командованием тов. Рудниченко отбивала жестокие контратаки противника. Немцы 3 раза предлагали сдаться в плен, гарантируя жизнь. Тов. Рудниченко заявил: “Братцы! Будем биться до последнего – по-гвардейски. Умрем, но занятую священную землю отстоим». В том бою советский командир погиб смертью храбрых».

Так, отдавая свои жизни, бойцы и командиры Красной Армии шаг за шагом освобождали свою Родину, приближали Победу.