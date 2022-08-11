«Глазами любимого»: Молодая жена Петросяна сверкнула ягодицами в купальнике

Татьяна Брухунова ведет дневник отпуска в соцсетях, регулярно публикуя на своей странице пляжные снимки. Фото: соцсети.

Евгений Петросян с семьей продолжает отдыхать в Турции. Его жена Татьяна Брухунова ведет дневник отпуска в соцсетях, регулярно публикуя на своей странице пляжные снимки и видео. Обычно Татьяна довольно сдержана в выборе гардероба и редко позволяет себе открытые наряды. Но под южным солнцем спутница жизни юмориста расслабилась и даже сфотографировалась в купальнике. Эффектным снимком она поделилась с поклонниками.

На фото Брухунова, одетая в слитный темный купальник, стоит на берегу моря спиной к камере. Татьяна игриво улыбается, демонстрируя пышные ягодицы. 33-летняя жена артиста намекнула, что это любимый ракурс ее мужа, ведь автором снимка стал сам Евгений Ваганович.

«Глазами моего любимого», - подписала она фото.

«Глазами моего любимого», - подписала она фото. Фото: соцсети.

Поклонники пришли в восторг и написали, что у 76-летнего юмориста отличный вкус. «Красота в глазах смотрящего», «Снимок, сделанный с любовью», «Естественность, изгибы женского тела – без всех этих надоевших фильтров», «Это, по-моему, ваша самая смелая фотография», - пишут фолловеры в комментариях.

Подписчики отмечают, что в браке с Татьяной Евгений Ваганович помолодел и расцвел. Артист активно занимается спортом, много гуляет, играет с двухлетним сыном Ваганом и устраивает жене пляжные фотосессии. И, конечно, Петросян стал более стильно одеваться. Несомненно, к подбору его гардероба приложила руку жена, известная модница и шопоголик. На отдыхе Татьяна демонстрирует модные (и очень дорогие) пляжные наряды. Даже поплавать в бассейне она отправляется с сумкой Dior и в панаме Gucci. Судя по всему, за летний гардероб любимой жены Евгений Ваганович выложил миллионы рублей.

Супруга сатирика в отличной форме. Фото: соцсети.

Звездное семейство остановилось в пятизвездочном отеле на побережье Средиземного моря. Супруги сняли самую дорогую виллу на курорте – с собственной лужайкой и несколькими комнатами. Вечерами Петросян и Брухунова развлекают маленького сына танцами на мини-диско. Где именно они отдыхают, Татьяна не говорит. А в соцсетях сетует на неделикатных поклонников: «В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я получаю сообщения: «А почему вы не отмечаете локацию? Я вас видела там-то, а вы отдыхаете там-то. Друзья, пожалуйста, имейте уважение к личному пространству людей в отпуске», - написала жена юмориста.