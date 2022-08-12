Расставшийся с Шакирой Жерар Пике закрутил роман со студенткой

Шакира и Жерар Пике расстались месяц назад. Фото: EAST NEWS

Защитник «Барселоны» Жерар Пике влюбился в студентку. Их роману уже несколько месяцев, и именно эти отношения могли стать причиной разрыва футболиста и его гражданской жены, певицы Шакиры.

Как утверждает источник британского таблоида The Sun, Жерар и его новая девушка встретились во время работы над мероприятиями для клиентов его компании Kosmos Studio. Новую подругу спортсмена зовут Клара Чиа Марти, ей 23 года, и она учится на факультете рекламы и связей с общественностью.

- Жерар и Клара встречаются уже несколько месяцев. Она студентка, работает на него в его офисе, помогает с организацией мероприятий. Они молчат о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит, - сообщил инсайдер.

По словам источника, Пике попросил Клару удалить все свои страницы в соцсетях, чтобы журналисты не смогли найти ее фото. Однако скрины ее аккаунта все-таки попали в сеть.

Новую подругу спортсмена зовут Клара Чиа Марти, ей 23 года. Фото: соцсети.

Шакира и Жерар встречались с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они прожили вместе восемь лет.

В прошлом месяце пара объявила о расставании. Поскольку Шакира жила в Испании только из-за Пике, после разрыва с ним она решила увезти сыновей в США. Но спортсмен резко высказался против. Из-за напряженного графика он не может позволить себе частые перелеты за океан. Защитник «Барселоны» согласился на то, чтобы его бывшая спутница жизни перевезла их общих детей в Америку, однако выдвинул два условия. Футболист требует, чтобы Шакира погасила его долг в 400 тысяч евро и ежегодно оплачивала пять перелетов из Испании в США и обратно первым классом, чтобы он мог видеться с сыновьями Миланом и Сашей.

Это не единственная проблема в жизни певицы. Недавно прокуратура Испании потребовала для Шакиры восемь лет и два месяца тюремного заключения по делу о налоговом мошенничестве. Колумбийскую звезду обвинили в том, что с 2012 по 2014 годы она скрыла от Испании значительную часть своих доходов, которые она якобы выводила в офшоры на Каймановых и Виргинских островах. Таким образом аристка оказалась должна испанской казне 14,5 миллионов евро неуплаченных налогов.